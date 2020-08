Dự báo thời tiết 5 ngày tới, Từ nay đến ngày 23/8, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Miền Bắc mưa to đến rất to những ngày tới

Lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Từ chiều ngày 20-23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng đêm 17 và ngày 18/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông; các nơi khác có mưa to và giông, có nơi mưa rất to, riêng Quảng Ninh có mưa rất to đến đặc biệt to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thời tiết Hà Nội

Có lúc có mưa vừa, mưa to và giông; chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa rào và giông vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, khả năng thành bão Dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau khi đi vào khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Hương Quỳnh