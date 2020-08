Dự báo thời tiết 1/8, khắp ba miền đất nước hôm nay có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến có nơi trên 500mm/đợt.

Liên quan đến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến tối mai, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và suy yếu.

Khắp nơi trên cả nước có mưa to đến rất to

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ hôm nay đến ngày 3/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Ở các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều nay đến ngày 5/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 3/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, khu vực Bắc Tây Nguyên 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 1/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất từ 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại các tỉnh đồng bằng và ven biển từ chiều nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, đồng bằng và ven biển 29-31 độ; thấp nhất từ 26-29 độ.

Thời tiết Hà Nội mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Thanh Hóa đến Quảng Trị từ chiều có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Trong ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 32 độ.

Hương Quỳnh