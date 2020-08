Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 34-37 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; tại TP.HCM và Cần Thơ 34 độ.

Một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk chiều nay (31/8) xác nhận, hai cán bộ công an tỉnh vừa bị tạm đình chỉ công tác để xác minh vụ việc đánh nhau do mâu thuẫn tiền bạc.