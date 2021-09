Dự báo thời tiết 12/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.