Dự báo thời tiết 16/11, các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, mưa to; trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông sau bão số 13 nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to.

Miền Bắc mưa rét

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 16/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa, mưa vừa; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; riêng Hòa Bình và Nam Sơn La 19-22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa, mưa vừa; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội

Có mưa vừa, mưa to. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; phía Nam có nơi trên 25 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Hương Quỳnh