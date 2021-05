Dự báo thời tiết 17/5, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc giảm khoảng 3-4 độ, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to.

Hôm nay và ngày mai, mưa giông sẽ mở rộng ra các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Miền Bắc mưa giông nhiều nơi

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tại Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ngày 18/5 nắng nóng dịu thêm; sau đó có khả năng sẽ gia tăng trở lại từ khoảng ngày 19/5.

Thời tiết các vùng ngày 17/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Tây Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; Tây Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 24-27 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mưa rào và giông rải rác; riêng Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Hà Nội

Ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng; phía Bắc chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ

Ngày có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Đội đặc nhiệm chống dịch hàng đầu Hà Nội lên chi viện Bắc Giang Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, những y bác sĩ chi viện cho Bắc Giang có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao giống như đội đặc nhiệm chống dịch hàng đầu của TP.

Hương Quỳnh