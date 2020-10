Dự báo thời tiết 19/10, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ tối và đêm nay mưa lớn tăng trở lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, hôm nay ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 350-500mm, có nơi trên 500mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 300mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ tối và đêm nay mưa lớn tăng trở lại và kéo dài đến ngày 21/10 với lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm/đợt, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm/đợt.

Hôm nay và ngày mai, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam.

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra từ ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi nhỏ xung yếu.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 19/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều hửng nắng. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, đồng bằng, ven biển có mưa rải rác. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi trên 25 độ; thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội

Có lúc có mưa. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ; thấp nhất 19-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác, từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, từ tối Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi tối có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 29 độ và Cần Thơ 28 độ.

