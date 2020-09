Dự báo thời tiết 19/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Hôm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Từ đêm nay mưa giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 19/9:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 22-25 độ, riêng vùng núi 20-23 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 23-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ; tại TP.HCM là 31 độ và Cần Thơ 30 độ.

Hương Quỳnh