Dự báo thời tiết 21/8, nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay và ngày mai, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và giông (phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi.

Do mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại và xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức báo động (BĐ)3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và TP như: Lào Cai, Yên Bái.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng ngày 21/8:

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác, riêng các tỉnh đồng bằng có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 34 độ.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, đã bị khởi tố để điều tra liên quan việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm tại Hà Nội.

Hương Quỳnh