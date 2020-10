Dự báo thời tiết 29/10, nền nhiệt thấp nhất tại Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ. Tại Trung Bộ nhiều nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trời chuyển lạnh với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ hôm nay và ngày mai có mưa, mưa rào.

Bắc Bộ mưa lạnh

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 31/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt.

Riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 29/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; riêng các tỉnh đồng bằng 20-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Hà Nội

Có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Tây Nguyên

Ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 31 độ.

Hương Quỳnh