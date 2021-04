Dự báo thời tiết 29/4, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Hôm nay, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h; ở đồng bằng có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Miền Bắc mưa vừa, có nơi mưa to

Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi mưa rất to trên 100mm/24h.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Thời tiết các vùng ngày 29/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác, sau có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, Tây Bắc có nơi trên 28 độ; thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Sáng có nơi mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to và giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội

Sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Tây Nam Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM là 35 độ và Cần Thơ 33 độ.

