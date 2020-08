Sáng nay, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về đêm, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục mạnh thêm nên mưa giông có xu hướng gia tăng ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày mai, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ suy giảm dần.

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Thời tiết các vùng ngày 29/8:

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, vùng núi đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung.