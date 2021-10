Dự báo thời tiết 31/10, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Miền Bắc mưa lạnh

Lượng mưa dự báo ở Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa phổ biến 50-90mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 31/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào rải rác và giông vài nơi; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ; thấp nhất 19-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) ngày có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Ngày có mưa vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

