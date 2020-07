Khu vực Bắc Bộ từ đêm mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Liên quan vùng áp thấp trên Biển Đông, dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ nên ở Biển Đông có mưa giông mạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3,5m; biển động.

Miền Bắc sẽ có mưa rất to

Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h ngày 1/8, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ ngày 1-3/8 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt. Các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm ngày 1-5/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác.

Từ ngày 1-3/8, Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 200-300mm/đợt.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 31/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, khu Tây Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thời tiết Hà Nội vài nơi có mưa rào và giông. Nền nhiệt ban ngày dao động 32-35 độ; về đêm giảm còn 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày từ 28-31 độ; chiều có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Nhiệt độ phổ biến 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Tại TP.HCM là 32 độ và Cần Thơ 31 độ.

Hương Quỳnh