Dự báo thời tiết 7/10, trong khi tại các tỉnh Bắc Bộ ban ngày hửng nắng thì ở miền Trung có mưa to đến rất to.

Liên quan đến vùng áp thấp trên Biển Đông, dự báo vùng áp thấp sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bắc Bộ ban ngày hửng nắng. Ảnh: Trần Thường

Tại các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa từ 500-700mm/đợt.

Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt; các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm/đợt.

Từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 6-11/10. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 7/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thời tiết Hà Nội

Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 23-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa to và mưa rất to; riêng phía Nam có mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa to và mưa rất to; riêng phía Bắc có mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 28 độ và Cần Thơ 29 độ.

