Dự báo thời tiết ngày 8/8, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ sáng nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tại Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang khả năng có mưa to (lượng mưa 50-100mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc vẫn có mưa giông

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 8/8:

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác vào buổi sáng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 26-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ phổ biến 29-32 độ. Tại TP.HCM là 31 độ và Cần Thơ 32 độ.

Hương Quỳnh