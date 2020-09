Dự báo thời tiết 27/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3.000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Hiện nay, rãnh áp thấp đang bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Dự báo, trong ngày hôm nay (27/9), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của xoáy thấp trên khu vực giữa và Nam Biển Đông đang di chuyển về phía Tây, nên ngày và đêm 27/9 ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

