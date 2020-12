Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh TT-Huế, ảnh hưởng của bão 13 đã khiến dự án đường phía đông đầm Lập An thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng và đơn vị bảo hiểm sẽ thanh toán.

Trước hiện trạng hư hỏng của tuyến đường phố đi bộ phía đông đầm Lập An, vừa qua, chủ đầu tư đã có văn bản báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế.

Theo chủ đầu tư, lan can hư hỏng vì không phải là hạng mục chịu được lực sóng mạnh kết hợp thủy triều dâng cao.

Báo cáo của BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế cho biết, công trình đang triển khai xây dựng và hoàn thành khoảng 60% tiến độ.

Sau cơn bão số 13, đường bị hư hỏng 1,8km/2,3km lan can loại 1, chiếm 78%; 3.100m2/10.000m2 vỉa hè lát gạch terazzo bị vỡ nát, chiếm 31%. Với các hạng mục xây mới này, chủ đầu tư tính toán thiệt hại ước tính khoảng 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, phần mái kè, taluy bằng đá hộc được xây dựng từ trước đó (năm 2000) cũng bị hư hỏng nặng với chiều dài hơn 2km, chiếm 67% chiều dài toàn tuyến.

Theo báo cáo của BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế, nguyên nhân chính khiến dự án đường phía đông đầm Lập An bị hư hỏng nặng là do thiên tai.

Hơn 2km bờ kè, taluy bị sóng đánh trôi.

“Từ 19h đêm 14/11 đến rạng sáng ngày 15/11 thủy triều cao bất thường kết hợp ảnh hưởng của bão số 13, cường độ cấp 8, giật cấp 10 đến cấp 11, bão đi dọc bờ biển, kèm theo sóng mạnh, sóng đánh nhiều giờ cùng với các vật cứng trôi nổi như thuyền, bè gỗ, phao, củi gỗ, ngư cụ, các loại vật liệu thiết bị thi công... bị cuốn theo tác động sóng đánh vỡ mái taluy đá hộc (được xây dựng từ năm 2000), làm hư hỏng lan can loại 1, xói trôi đất cát dưới lề đường tạo thành các hố sụp, xói lở làm hư hỏng lề đường bằng terrazo.

Đây là hiện tượng tự nhiên kép giữa bão và triều cường lịch sử, chưa từng xảy ra tại khu vực Lăng Cô này”, báo cáo của chủ đầu tư cho biết.

BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế cũng thông tin, lan can của dự án được thiết kế dựa trên các tiêu chí như an toàn cho người đi bộ, trang trí, mỹ quan công trình phố đi bộ. Lan can không phải là hạng mục chịu được lực sóng mạnh kết hợp thủy triều dâng cao kèm theo va đập của các vật trôi nổi do bão, sóng nên nhiều đoạn bị hư hỏng.

Các nhà thầu thi công có chứng chỉ hoạt động năng lực theo quy định, trước khi tiến hành thi công các hạng mục đổ bê tông, hạng mục kết cấu thép được thí nghiệm vật liệu đầu vào, kết quả cường độ bê tông,... đạt theo đúng quy định hồ sơ thiết kế.

“Công trình được mua bảo hiểm xây dựng theo quy định của pháp luật, do 3 đơn vị bảo hiểm cung cấp dịch vụ là Bảo hiểm Bảo Minh; Bảo hiểm dầu khí PVI, Bảo hiểm Hàng không.

Đối với phần thiệt hại do thiên tai của các hạng mục xây dựng mới (vỉa hè, lan can) khoảng 3,6 tỷ đồng đã được các Công ty Bảo hiểm nêu trên giám định và chi trả để khắc phục”, báo cáo gửi lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế của chủ đầu tư nhấn mạnh.

Quang Thành