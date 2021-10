Hành trình của những người dân từ các tỉnh phía Nam về quê, họ đã đi 3 ngày đêm và bị lạc đường ở Hà Nội, giấy xét nghiệm cũng hết hạn vì chặng đường quá dài...

Ngày 6/10, sau một hành trình dài cả nghìn km, từ đoàn xe giờ chỉ còn nhóm người vì thất lạc nhau, những người này dừng chân ở chốt kiểm soát dịch trên tuyến QL2 địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Hành trình của đoàn cả trăm người đi xe máy về quê, nhưng thất lạc nhau, lạc đường, khi tới địa phận huyện Sóc Sơn chỉ còn 41 người.

Tại đây, khi dừng chân ở chốt 19 trên QL2 đi tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh phía Bắc, anh Sùng Mí Pó (SN 2000 ở Hà Giang) kể lại, cả đoàn quê các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, là công nhân từ Bình Dương.

Theo lời anh Sùng Mí Pó, đoàn rời Bình Dương về quê có tới hơn 100 người, đi bằng phương tiện xe máy, đã 3 ngày đêm rồi. Đoàn hơn 100 người hẹn nhau ở Hà Nam, nhưng nhóm anh Sùng Mí Pó bị lạc đường.

Người dân từ phía Nam về quê bị lạc đoàn

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Xuân Khương, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Tổ trưởng chốt 19 kiểm dịch thành phố Hà Nội trên tuyến QL2 (qua địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) thông tin: Trong ngày 6/10, chốt đã tiếp nhận 41 người từ TP.HCM, Bình Dương… trong hành trình về các tỉnh phía Bắc nhưng bị lạc đoàn.

“Cả 41 trường hợp đều là người dân tộc ở các tỉnh phía Bắc, đi làm ở TP.HCM, Bình Dương về quê qua Hà Nội thì bị lạc đoàn. Khi qua chốt 19 đã được bố trí chỗ ngồi riêng, nghỉ ngơi uống nước, ăn nhẹ, đồng thời tiến hành khai báo y tế, test nhanh Covid-19 miễn phí”- Đại uý Khương cho biết.

Theo Đại úy Khương, cả 41 người này đều cho kết quả âm tính, sau đó CSGT dẫn đưa đoàn đến địa bàn giáp ranh, liên hệ bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đảm nhận dẫn đường đoàn về cầu Trung Hà (tỉnh Phú Thọ) để nhập đoàn...

Lực lượng kiểm tra giấy xét nghiệm, chặng đường dài khiến thời hạn giấy 3 ngày cũng hết

Với hành trình cả nghìn km, đi bằng xe máy với thời gian đã 3 ngày đêm chưa về tới nhà, giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người này cũng đã hết hạn.

Theo anh Lê Anh Trung, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội), hầu hết người dân là lao động nghèo không có tiền, đi từ các tỉnh phía Nam ra, giấy xét nghiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng vừa hết hạn.

Để tạo mọi điều kiện cho bà con di chuyển tiếp trong hành trình dài về quê ở các tỉnh biên giới phía Bắc, lực lượng tại chốt đã tạo mọi điều kiện như test nhanh để cấp giấy cho bà con di chuyển tiếp qua các địa phương khác, tặng nước uống, đồ ăn và xăng xe…

Lực lượng y tế test nhanh ngay tại chốt

Cũng trong ngày 6/10, tại chốt cầu Trung Hà, huyện Ba Vì (Hà Nội), Đại uý Doãn Hữu Văn, chiến sĩ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đoàn xe gần 100 người có sự hộ tống của xe CSGT đã an toàn qua địa phận Hà Nội. Phía Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức đón đoàn dẫn qua địa bàn.

Hay tại các chốt số 1 và số 2 phía Nam thành phố cũng đã tiếp nhận nhiều đoàn xe di chuyển từ các vùng dịch phía Nam về qua Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, phó Đội trưởng Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, chốt 1 của thành phố Hà Nội đóng trên địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) gồm 3 cụm chốt giáp với tỉnh Hà Nam để kiểm soát phương tiện từ các tỉnh ra vào thành phố và từ hướng quốc lộ 1A cũ, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đê sông Đá….

Nhận định từ khi TP.HCM nới lỏng từ ngày 1/10, cũng như qua nắm bắt tình hình thực tế, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động dự báo dòng người sẽ qua các chốt để về quê rất lớn, đã chủ động bố trí lực lượng đón và phân luồng và hướng dẫn người dân nhanh chóng, thuận tiện.

Trong những ngày qua, cùng với nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh, cụm chốt số 1 đã hỗ trợ vài trăm người dân từ các tỉnh miền Nam đi qua các chốt để về quê.

"Sau khi được test nhanh Covid-19 và được tiếp thêm nước uống, bánh mì, bà con được lực lượng CSGT dùng xe ô tô và mô tô đặc chủng dẫn đoàn, hướng dẫn đi theo QL32 lên cầu Trung Hà để tiếp tục theo các tuyến lộ tỉnh về quê an toàn" - Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường cho biết.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, chỉ huy đơn vị đã trực tiếp đi tới các chốt phòng dịch để nắm tình hình, lên phương án đón và đưa người dân từ vùng dịch phía Nam qua cửa ngõ Thủ đô đi về quê ở các tỉnh phía Bắc.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân

Trong các phương án đưa ra thì việc hỗ trợ nước uống, bánh mì và xăng xe được đặc biệt nhấn mạnh.

Từ chiều ngày 5/10, nhiều hàng hóa gồm lương thực, nước uống của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng đã được Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ của đơn vị chở xuống tập kết tại 22 chốt kiểm soát ra, vào thành phố. Mục đích nhằm kịp thời hỗ trợ cho những đoàn người đang kéo dài hướng về các chốt kiểm soát để trở về các tỉnh phía quê trong nhiều ngày tới.

Thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong ngày 5 và sáng 6/10, Chốt số 1 làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đã nhận 4 đoàn đi xe máy với tổng số gần 400 người đi từ tỉnh Bình Dương về quê ở Sơn La và Lào Cai. Chốt số 19 giáp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận nhóm 41 người bị lạc đoàn vào sáng 6/10…

Cũng theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, nhiều đội CSGT đã sử dụng xe ô tô dẫn đoàn từ chốt kiểm soát lên cầu Trung Hà và bàn giao cho Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục dẫn đoàn người về quê an toàn.

Trước khi dẫn, tất cả người dân đều được xét nghiệm nhanh Covid-19 và ghi lại danh tính, địa chỉ nhằm phục vụ cho công tác quản lý, truy vết, phòng, chống dịch sau này.

Đối với những người dân không đủ sức khỏe và đặc biệt là các cháu nhỏ, CSGT đưa xe máy lên xe tải và hỗ trợ chở người bằng ô tô để đảm bảo an toàn.

Quyết Nguyễn