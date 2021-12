Rất nhiều nạn nhân mất tiền vào các sàn đầu tư tài chính tiền ảo, khi khai báo với công an họ nói không hề biết đó là… cờ bạc.

Chơi cờ bạc mà cứ ngỡ… đầu tư tiền ảo

Liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô 87.000 tỷ đồng bị triệt phá mới đây, Công an TP.HCM đã làm rõ về cách thức vận hành, và hiện nhiều nạn nhân có đơn gửi đến công an cho rằng mình bị… lừa đảo. Công an cũng đang triệu tập để lấy lời khai đối với nhiều mắt xích là đại lý của đường dây cờ bạc trá hình này.

Công an làm rõ, đường dây cờ bạc này núp bóng đằng sau là Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ). Mohit đã đào tạo nên nhiều tay chân đắc lực như: Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Huỳnh Long Bạch (SN 1991) và Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều hành hai trang mạng cờ bạc núp bóng đầu tư tài chính là Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Trước thời điểm bị triệt phá, hai trang mạng cờ bạc này có khoảng 20.000 tài khoản, mà tài khoản ít nhất vài trăm USD.

Nhiều người tham gia đường dây cờ bạc núp bóng hai trang mạng Swiftonline.live và Nagaclubs.com mà cứ nghĩ là đầu tư tiền ảo. Trong ảnh là các đối tượng tổ chức đường dây cờ bạc quy mô 87.000 tỷ đồng

Nhiều người khi trình báo cơ quan công an về đường dây của nhóm đối tượng trên thì cho rằng lừa đảo và bản thân mình không biết là chơi cờ bạc qua mạng.

Chị Q, ngụ TP Thủ Đức cho biết, thông qua hoạt động quảng bá trên mạng xã hội Facebook, chị biết đến Nguyễn Thị Thu P. là trưởng nhóm thuộc sàn Swiftonline.live. P giới thiệu trên trang cá nhân kêu gọi đầu tư lợi nhuận 30%/tháng, cam kết sàn Swiftonline.live có giấy phép hoạt động quốc tế, bảo hiểm hoàn tiền 100% khi có sự cố giao dịch…

Được sự hướng dẫn của P., chị T. đầu tư nhiều lần, tổng cộng 62 triệu đồng để mua tiền ảo rồi kết nối với tài khoản của sản Swiftonline.live. Những hoạt động sau đó là chị T. cứ nghĩ là hình thức chơi games trả thưởng.

Ban đầu, chị T. thực hiện các giao dịch bình thường. Khi có thông tin lan truyền về sàn Swiftonline.live lừa đảo, chị T. không thực hiện được giao dịch. Khi liên hệ thì P. chỉ thông báo “sàn đang trong giai đoạn bảo trì”, nhưng chị T. nhận ra điều kỳ lạ là rút tiền ra không được nhưng nạp tiền vào vẫn được.

Rồi sau đó chị T. không thể liên lạc được với P. nữa. Gần một tuần sau thì chính thức nghe tin trang mạng Swiftonline.live và cả Nagaclubs.com bị đánh sập, các đối tượng chủ chốt bị bắt giữ vì tổ chức hoạt động cờ bạc trá hình.

Thời điểm bị triệt phá, hai trang mạng Swiftonline.live và Nagaclubs.com trá hình cờ bạc có khoảng 20.000 tài khoản của người tham gia

Còn chị H. ngụ quận Tân Bình khi kể không muốn tiết lộ khoản tiền đã mất vào trang Swiftonline.live, nhưng chị nói vài người bạn mới tham gia gần đây cũng mất cả trăm triệu mỗi người. Chị H. đến giờ quả quyết là “đầu tư tiền ảo bị… lừa, chứ hoàn toàn không chơi cờ bạc”.

Chị H. kể, nhóm bạn tham gia cả hai trang, cứ nghĩ các hoạt động mà làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm là trả thưởng, chứ không biết là cờ bạc. Khi tham gia chị và nhóm bạn được trưởng nhóm quảng bá về hai trang khá hoành tráng là có giấy phép hoạt động quốc tế, sẽ trở thành sàn đầu tư tài chính Top 3 thế giới tài chính.

Khi tham gia, nhóm chị H. đóng thêm phí bảo hiểm bằng 1,5% của tổng số vốn bỏ ra, với cam kết thua 5 lần sẽ hoàn lại tiền. Bản thân nhóm chị H. chứng kiến có người đầu tư lớn, rút được hoa hồng cao nên nghĩ đây là kênh đầu tư tốt, liền huy động vốn bằng nhiều cách khác nhau để tiếp tục tham gia nhằm kiếm… hoa hồng và giờ mất trắng.

Cảnh giác với lời kêu gọi… siêu lợi nhuận

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM, hình thức của một số trang mạng, trong đó có hai trang Swiftonline.live và cả Nagaclubs.com vừa bị đánh sập, là các đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính nhưng bản chất là hoạt động cờ bạc, có thắng, có thua.

“Chúng tôi kêu gọi những người biết việc, biết những đối tượng và kể cả những người tham gia nên chủ động đến công an trình báo sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Đại tá Lâm nói.

Công an TP.HCM cũng thông tin rõ, các trang mạng nói trên tổ chức hệ thống theo hình thức giống hệt đa cấp như: bảo hiểm hoàn vốn như casino thực tế; tặng tiền là tiền ảo cho người tham gia; nhóm quản lý tự phong thể hiện là đại gia trẻ tuổi giàu có, siêu xe, biệt thự… Chúng hứa hẹn là sàn đầu tư hợp pháp, được cấp phép, không có rủi ro, siêu lợi nhuận…

Lời kêu gọi của một "big leader" kiểu đầu tư siêu lợi nhuận nhưng thực chất là cờ bạc núp bóng đầu tư tài chính

Nhưng sự thật là hình thức chiêu dụ, lôi kéo lượng người tham gia đông đảo rồi tự đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tiền ảo của người tham gia mà có giá trị quy đổi tiền thật.

Theo Bộ Công an, hiện nay kênh đầu tư tiền ảo trên không gian mạng đang… nở rộ; trong khi đó chưa có sự quản lý, kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước. Nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao kết hợp với các chuyên gia để tạo dựng lên những sàn kêu gọi đầu tư tài chính nhưng không ít sàn dạng này là cờ bạc trá hình, tinh vi, bản thân người tham gia cũng không ngờ tới, không phân biệt được.

Do hệ thống chúng tự lập nên có thể đánh sập bất cứ lúc nào và như thế người tham gia sẽ mất tiền hoàn toàn.

Do đó, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đang chú trọng đến việc xây dựng, đào tạo nghiệp vụ lực lượng của đơn vị phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Việc đấu tranh trên không gian mạng với muôn hình vạn trạng, cách thức tinh vi của tội phạm cũng là thách thức không nhỏ đối với lực lượng này.

Bộ Công an khuyến cáo, người dân hãy cảnh giác với những lời đầu tư tài chính… siêu lợi nhuận. Mọi người cần phải tìm hiểu rõ về tính pháp lý, cách thức hoạt động của các kênh đầu tư tài chính, tiền ảo… trước khi tham gia, kẻo vừa mất tiền mà lại vi phạm pháp luật.

