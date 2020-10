Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện tại có 80 thôn của 16 xã bị ngập lụt. Sau khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn, nước lũ ở các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên lên rất nhanh, gây chia cắt nhiều khu vực dân cư. Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, Trần Bá Đức cho biết, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại TP Hà Tĩnh lượng mưa đo được sáng nay lên tới 727 mm.