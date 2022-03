Bên cạnh việc sửa Thông tư 56, hiện nhiều cơ quan, địa phương đã linh động trong việc cấp giấy chứng nhận F0 điều trị tại nhà để người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định hiện hành, người lao động có giấy chứng nhận F0 tại nhà không được hưởng chế độ BHXH. Điều này đang gây khó khăn cho người lao động.

Khó xin giấy xác nhận F0 đúng thời gian quy định

Anh Vũ Văn Đ. ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện nhiễm Covid-19 từ ngày 22/2, đến 1/3 mới khỏi bệnh. Do là F0 điều trị tại nhà nên trong thời gian nhiễm bệnh, anh Đ. không thể đến trung tâm y tế phường xin giấy chứng nhận F0 để hưởng chế độ nghỉ ốm của BHXH.

Năm ngày sau khi khỏi bệnh, anh Đ. đến phường xin giấy chứng nhận nghỉ việc thì được biết, giấy của anh phải có thời hạn ngay khi khỏi bệnh mới được BHXH thanh toán theo chế độ nghỉ ốm đau.

Ông Vũ Đức Thuật, Phó giám đốc BHXH TP.Hà Nội cho biết, về mặt công nghệ hoàn toàn có thể lấy thông tin F0 đã khỏi bệnh để in thành mẫu theo yêu cầu Thông tư 56 của Bộ Y tế. Người lao động chỉ khai mã số BHXH, bộ phận công nghệ thông tin (kể cả cấp phường) cũng có thể cấp giấy chứng nhận.



Tuy nhiên, về mặt pháp lý, quy định hiện hành đang “vướng” gây bất lợi cho người lao động. Bởi, F0 không được cấp giấy ngay tại thời điểm nghỉ ốm mà thường sau khi điều trị khỏi bệnh mới đến y tế phường xin giấy. Do vậy, ngày cấp ghi trên giấy bị lệch so với thời điểm người lao động bắt đầu nghỉ việc điều trị Covid-19. Điều này không đúng với Thông tư 56 quy định, giấy chứng nhận phải cấp trước hoặc trùng với thời gian lao động khám, chữa bệnh, ra viện hoặc nghỉ ốm.

Ông Thuật thừa nhận, vướng mắc trên không chỉ gây khó khăn cho người lao động mà còn làm cho BHXH không thể giải quyết được chế độ của người lao động.



“BHXH thấy bất cập, muốn bảo vệ quyền lợi người lao động đã xin tháo gỡ nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết”, ông Thuật nói.

Lao động nhiễm Covid-19 phải đi xin giấy chứng nhận điều trị F0 tại nhà để mong được hưởng chế độ BHXH

Ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, Bộ Y tế cần sớm tháo gỡ thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn để giảm thiểu khó khăn, phiền hà cho người lao động.

Theo ông Chính, F0 điều trị tại nhà phải khoẻ lại, đi làm mới có thể đến cơ sở y tế xin giấy chứng nhận, do vậy không nên quy định cứng nhắc phải xin giấy chứng nhận trong thời gian nhiễm và khỏi bệnh mới được hưởng chế độ BHXH.

Y tế phường chỉ cần xác định đúng thời gian F0 nhiễm và thời gian khỏi bệnh, còn xin giấy thời điểm nào không cần quy định.



Nhanh chóng sửa đổi quy định cho phù hợp



Đại diện BHXH Việt Nam cho hay, thời gian qua, BHXH các tỉnh, cũng như BHXH Việt Nam đã nhận được nhiều thắc mắc liên quan F0 điều trị tại nhà không được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH; hoặc F0 điều trị tại bệnh viện dã chiến không được cấp giấy ra viện.

Người lao động là F0 chỉ được cấp giấy chứng nhận ra viện hoặc hoàn thành điều trị, cách ly. Các loại giấy tờ này đều không đúng với mẫu Thông tư 56 của Bộ Y tế quy định, dẫn đến BHXH không thể thanh toán chế độ cho người lao động.



“Nhiều người bức xúc, cho rằng BHXH gây khó dễ, nhưng thực tế BHXH chỉ là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách chứ không có thẩm quyền quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ” đại diện BHXH Việt Nam chia sẻ.



Ông Mai Đức Chính cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan và phức tạp như hiện nay, giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế, điều trị F0 tại nhà hoàn toàn có thể làm căn cứ làm thủ tục hưởng BHXH thay vì quy định phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thông tư 56.

Do vậy, Bộ Y tế cần nghiên cứu chấp thuận thanh toán BHXH cho người lao động với căn cứ là giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế, điều trị tại nhà do y tế cơ sở cấp.

BHXH Việt Nam cũng đã đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cho lao động mắc Covid-19 và cơ quan BHXH thống nhất sử dụng các loại giấy tờ phù hợp, có giá trị thanh toán như giấy nghỉ ốm.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, những kiến nghị của ngành BHXH cũng đã được tiếp thu và đưa vào dự thảo Thông tư 56 sửa đổi, đang lấy ý kiến.

Tuy nhiên, trong khi chờ Thông tư mới ban hành, F0 điều trị tăng cao, BHXH mong muốn y tế các địa phương sớm chỉ đạo, hướng dẫn y tế cơ sở nhanh chóng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm cho F0 điều trị tại nhà, hoặc chấp nhận các loại giấy tờ tương tự để người lao động được hưởng quyền lợi, không phải đi lại xin các loại hồ sơ, giấy tờ.

Trên thực tế, tại Hà Nội, Sở Y tế đã có hướng dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với người lao động là F0 điều trị tại nhà. Tương tự, Sở Y tế các địa phương: TP HCM, Thanh Hóa, Nghệ An cũng đã có chỉ đạo các trạm y tế cấp giấy nghỉ ốm cho người lao động.

Hà Nội sắp có app khai báo F0 Ông Vũ Đức Thuật cho biết, hiện nay F0 chữa trị tại nhà trên địa bàn thành phố tăng cao. Trong số này có nhiều người là lao động làm việc trong các cơ quan nhà máy, xí nghiệp đến xin giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH. Thực tế này gây áp lực không nhỏ cho chính quyền cơ sở, nhất là y tế phường, xã.

Để tránh tình trạng tập trung đông người xin giấy chứng nhận F0, TP.Hà Nội đã có giải pháp hỗ trợ người dân kê khai F0 qua hệ thống công nghệ thông tin trong thời gian tới. Theo đó, người dân có thể kê khai F0 qua điện thoại di động (có thể kê khai hộ) trên hệ thống. Khi người dân có yêu cầu cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh thì hệ thống sẽ chuyển sang chính quyền (y tế cơ sở cấp phường, xã) để in cấp cho người lao động.

Lao động là F0 điều trị tại nhà cần làm gì để nhận được tiền hỗ trợ? Người lao động bị mắc Covid-19 sẽ nhận được các khoản tiền hỗ trợ khi có giấy chứng nhận nghỉ việc do cơ quan y tế xác nhận.



Vũ Điệp