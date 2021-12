Để trốn lệnh truy nã, Đỗ Hoài Hận ở Tiền Giang đào hầm trong nhà để trốn hơn 1 năm trời.

Ngày 10/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ Đỗ Hoài Hận (38 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) - đối tượng bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, Đỗ Hoài Hận có liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 28/7/2019 tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Đến tháng 6/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã đối với Hận.

Bị can Hận và chiếc hầm nơi gã trốn

Sau khi có quyết định truy nã, Công an tỉnh Tiền Giang nhiều lần vận động gia đình đưa Hận ra đầu thú. Đồng thời xác minh, truy bắt Hận nhưng không có kết quả do gã lẩn trốn và che giấu tung tích.

Theo công an, trong quá trình trốn lệnh truy nã, Hận tiếp tục có hành vi cho vay tiền và đòi nợ của nhiều người dân trên địa bàn huyện Cái Bè.

Đến ngày 7/12 vừa qua, mẹ ruột của Hận chết, nguồn tin từ người dân cho biết Hận có mặt ở nhà dự đám tang.

Ngày 9/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ làm việc với đại diện gia đình để động viên Hận ra đầu thú.

Tuy nhiên, gia đình cho biết, Hận không về nhà, không hợp tác với cơ quan công an và có hành vi chống đối, cản trở không cho lực lượng công an vào nhà để kiểm tra. Họ la lối, làm mất an ninh trật tự và quay phim, chụp ảnh phát trên mạng xã hội.

Hận dùng nệm để che miệng hầm lại tránh bị phát hiện

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, công an phát hiện Hận đang trốn trong phòng ngủ của vợ chồng gã.

Vị trí mà Hận trốn là một cái hầm bằng thùng phuy nhựa (khoảng 200 lít) được đặt âm sâu dưới nền gạch sàn nhà, miệng hầm có một tấm gạch để che lại.

Phía trên Hận sử dụng một tấm nệm lớn để che miệng hầm và cho vợ, con nằm ngủ để ngụy trang.

Sau khi bị phát hiện, Hận có biểu hiện chống đối, la hét. Cảnh sát đã bắt giữ Hận để phục vụ cho công tác điều tra.

Bên dưới hầm

Theo Công an, khoảng 13h30 ngày 28/7/2019, anh Trần Văn Hoàng Dang (30 tuổi) cùng nhóm bạn đang ngồi ở trại gà tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, bất ngờ có nhóm người (trong đó có Hoài Hận) cầm hung khí xông vào tấn công.

Anh Dang bị chém nhiều nhát, thương tích nặng. Kết quả khám nghiệm tỉ lệ thương tích của anh Dang là 14%.

T.Chí