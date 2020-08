Kiểm tra một kho hàng ở Bình Dương, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 tấn thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối chuẩn bị bán ra thị trường.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương chiều nay (5/8) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 5 container chứa gần 20 tấn thực phẩm đông lạnh quá hạn sử dụng.

Gần 20 tấn thịt đông lạnh trong kho hàng ở Bình Dương

Trước đó, ngày 4/8, Cục Quản lý thị trường Bình Dương phối hợp với Cảnh sát kinh tế Công an TP Thuận An và Chi cục thú y kiểm tra kho hàng không có biển hiệu của Công ty TNHH đầu tư kho vận Miền Nam (phường Lái Thiêu, TP Thuận An).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng container chứa các thực phẩm đông lạnh như chân gà, giò heo, dồi trường, thịt đà điểu, ức vịt,... không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi nồng nặc và biến đổi màu sắc.

Qua kiểm đếm, số hàng đông lạnh trên gần 20 tấn, đại diện cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Xuân An