Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 3.950 tỷ đồng.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chung tay cùng với Chính phủ, các ban, bộ ngành trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hỗ trợ kịp thời đến người lao động và doanh nghiệp duy trì sản xuất “3 tại chỗ” tại các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.



26.000 tỷ đồng hỗ trợ lao động khó khăn



Tổng Liên đoàn lao động cũng đã ban hành Quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động đang thực hiện 3 tại chỗ tại địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người (hỗ trợ 1 lần) từ ngày 24/8, tổng số tiền hỗ trợ dự kiến là trên 1.000 tỷ đồng.



Theo đó, công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên để công đoàn cấp trên trực tiếp có cơ sở thẩm định cấp kinh phí. Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để chi hỗ trợ.



Ngoài ra, Tổng Liên đoàn lao động cũng đã thực hiện gói hỗ trợ 480 nghìn phần quà nhu yếu phẩm khẩn cấp cho công nhân khó khăn của 6 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.



Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, các cấp công đoàn đã ủng hộ Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Mặt trận tổ quốc các địa phương và “Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19” của Chính phủ gần 500 tỷ đồng.



Đoàn viên, người lao động tử vong do bị nhiễm Covid-19 kể từ ngày 27/4 đến nay được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người; đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ trợ mức tối đa là 3 triệu đồng/người; đoàn viên, người lao động là F1 được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.



Đoàn viên, người lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa là 500.000 đồng/người….



Bên cạnh việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đối với lực lượng là cán bộ y tế, công an, quốc phòng và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội với số tiền 1 triệu đồng /người.

Giao Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ thêm mỗi nhân viên y tế ở các bệnh viện trung ương đi làm nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch mức 2 triệu đồng/người, mua hỗ trợ Thẻ bảo hiểm an toàn.

