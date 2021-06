Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, nguồn phát đầu tiên liên quan đến vụ clip nhạy cảm của nữ diễn viên bắt nguồn từ ứng dụng Telegram.

Bộ Công an chiều nay (21/6) tổ chức họp báo thông tin kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng sáu tháng cuối năm.

Tại đây, báo chí đã đặt câu hỏi về tiến độ xác minh và làm rõ mối liên quan giữa việc nữ diễn viên A.T. bị lộ clip nhạy cảm sau khi làm việc với công an phường xảy ra hồi tháng 5/2021.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Bổng

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguồn phát tán đầu tiên của đoạn clip trên bắt nguồn từ nhóm kín với 18.000 thành viên trên ứng dụng Telegram.

"Mối liên hệ giữa máy điện thoại và mạng Telegram, của nữ diễn viên và toàn bộ máy của chiến sỹ công an đều không truy cập vào mạng này. Do vậy, trước mắt loại trừ việc clip trên phát tán từ lực lượng công an. Vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin chi tiết", lời ông Nguyễn Hải Trung.

Đoàn Bổng