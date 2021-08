Thanh niên giả cán bộ công an nhân dân để qua các chốt, trạm kiểm dịch và còn lên mạng xã hội đăng tải những thông tin sai sự thật.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Phan Phi Toàn (SN 1988, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về việc giả danh cán bộ CAND và có những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Phan Phi Toàn

Theo thông tin ban đầu, Công an TP Thủ Đức phát hiện một tài khoản facebook “Không tên” chia sẻ một bài viết trong nhóm “Chợ Tăng nhơn Phú A” có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến chính quyền và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tài khoản facebook này chia sẻ nội dung “họp ra chỉ thị từ thứ 5, ngày 5-8 hạn chót đến 10-8, không biết ai là tổ trưởng, cho tôi hỏi đồng chí nào tổ trưởng khu phố 4, Tăng Nhơn Phú A, quận 9 Thủ Đức đã die vì dịch chưa vậy, tiền ở trên đưa xuống đâu? Danh sách hộ nghèo gửi lên đâu? Lương tâm của đồng chí ở đâu? Cầu cho COVID sớm ghé thăm đồng chí".

Qua tìm hiểu, facebook “Không tên” còn sử dụng hình ảnh một thanh niên mặc quân phục CAND.

Tang vật Công an thu giữ

Xác định được chủ tài khoản facebook “Không tên” nói trên là Phan Phi Toàn nên Công an TP Thủ Đức đã mời về làm việc.

Qua đấu tranh, Toàn thừa nhận, đã mua trang phục CAND qua mạng xã hội với giá 1 triệu đồng. Toàn mặc trên người để dễ dàng đi lại, qua các chốt, trạm kiểm dịch trên đường.

Công an thu giữ của Toàn, bộ trang phục CAND dành cho lực lượng an ninh, quân hàm Thượng úy, bảng tên có tên Phan Phi Toàn, chức vụ Phó đội trưởng và bảng tên Phan Phi Toàn, chức vụ Phó phòng Tổng hợp Công an quận 3.

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an còn thu giữ thêm một cây dũ ba khúc và một roi điện.

Bước đầu, Toàn thừa nhận sử dụng tài khoản facebook “Không tên” có hình ảnh cá nhân mặc quân phục CAND và có viết, chia sẻ bài viết như trên.

Hiện Công an TP Thủ Đức đang mở rộng điều tra, làm rõ động cơ mục đích và xử lý đối tượng Toàn theo quy định pháp luật.

Phước An