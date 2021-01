Ảnh hưởng dịch bệnh và thiên tai khiến người dân trồng quất ở Hội An đang “ngồi trên đống lửa” khi giá bán giảm sâu nhưng vẫn vắng bóng thương lái hỏi mua.

Những ngày này, vùng trồng quất lớn nhất miền Trung ở TP Hội An (Quảng Nam) đã cho vào chậu phục vụ Tết. Nơi đây có hàng trăm hộ dân trồng quất cảnh, với số lượng hơn 100.000 chậu.

Tại các nhà vườn những chậu quất quả dày đặc, nặng trĩu, bắt đầu chín vàng. Giá bán quất cảnh đa dạng, cây lớn vài triệu đồng, cây nhỏ vài trăm nghìn đồng.

Theo người dân, mọi năm bắt đầu từ tháng 10 âm lịch thương lái các tỉnh như Đà Nẵng, TT-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi… đã tìm đến đặt mua quất. Thế nhưng, năm nay dù đã gần đến tháng 12 âm lịch nhưng vẫn vắng bóng người đến mua.

Bà Nguyễn Thị Nam (chủ vườn trồng quất ở xã Cẩm Hà) cho biết, do thiên tai, dịch bệnh nên sức mua giảm nhiều. Năm trước đến thời điểm này thương lái ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên về mua 80%, nhưng nay mới bán được 30%.

“Gia đình tôi trồng 400 chậu quất, đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hỏng hơn 100 chậu. Năm nay thương lái cũng ít mua, giá cũng giảm sâu.

Cây quất cao hơn 2 m năm trước bán giá 2 triệu đồng nhưng nay giá giảm gần 50%. Giá bán như thế này người dân ai cũng buồn vì không bù được tiền cây giống, phân bón và công chăm sóc”, bà Nam thở dài.

Cùng tâm trạng buồn bã, ông Nguyễn Nhành (xã Cẩm Hà) cho biết: “Mấy năm trước các nhà hàng, khách sạn đã đến tận vườn đặt mua quất về chưng. Nhưng giờ ảnh hưởng dịch Covid-19 họ cũng không đặt nữa. Giá bán giảm, người mua ít khiến bà con chúng tôi lo lắng hơn”, ông Nhành chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thành Được – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà (TP Hội An), tại các nhà vườn vẫn còn số lượng lớn quất chưa thể tiêu thụ. Hiện nay, xã đang kêu gọi các đơn vị và cá nhân mua giúp người dân. Bên cạnh đó, thời gian tới sẽ tổ chức lễ hội quất để quảng bá sản phẩm.

Nhiều nhà vườn tại Hội An đang đứng trước nguy cơ trắng tay bởi hàng chục nghìn cây quất ở Hội An bị ngập nước, hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa lũ.