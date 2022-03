Ông Hồ Văn Nam, đại diện pháp luật Công ty TNHH dịch vụ điều tra Nghệ An bị tố rút súng, uy hiếp đến tính mạng người khác đã làm đơn “tố ngược” người bán đất.



Hôm nay (19/3), bà Trần Thị Thanh Hóa (SN 1973, trú tại thị xã Thái Hoà, Nghệ An) cho biết, vừa được mời làm việc với Công an huyện Nghĩa Đàn, về việc bị ông Hồ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ điều tra Nghệ An gửi đơn tố cáo hành vi vu khống và xúc phạm danh dự cá nhân ông Nam.

“Ông Nam gửi đơn lên công an tố cáo tôi bôi nhọ thanh danh và cung cấp thông tin không đúng sự thật. Theo công an, sự việc này trước đây tôi là người tố cáo, có đơn thư và cơ quan điều tra đang xác minh. Tuy nhiên, hiện tôi đang bị kiện nên cơ quan điều tra mời lên làm việc..." - bà Hóa thuật lại.

Cũng theo bà Hóa, vụ việc ông Nam rút súng trong phòng công chứng hướng về chồng bà là sự thật. Lúc xảy ra có nhiều người cùng chứng kiến. Quan điểm của vợ chồng bà Hóa là theo đuổi sự việc đến cùng.

Ông Hồ Văn Nam (phải) làm đơn tố cáo ngược lại bà Hóa (ảnh phía sau) về hành vi vu khống và xúc phạm danh dự gửi đến cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn

“Bản thân tôi không làm hại thanh danh ai cả. Tôi cung cấp thông tin là để nhiều người biết, ai sai sẽ bị xử lý. Tại cơ quan công an tôi cũng khai như đơn trình báo ban đầu và tôn trọng sự thật 100%” - bà Hóa thông tin.

Cùng ngày, ông Hồ Văn Nam xác nhận đã gửi đơn tố giác tội phạm bà Trần Thị Thanh Hóa đến cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, yêu cầu làm rõ các nội dung: “Cá nhân ông bị xúc phạm danh dự và hành vi vu khống của bà Hóa".

“Từ ngày xảy ra sự việc, cuộc sống của tôi bị đảo lộn, gia đình lục đục, mọi người dè bỉu. Một video clip bà Hóa đe dọa tôi vào ngày 10/1/2022, tôi đã cung cấp cho cơ quan điều tra” - ông Nam trình bày.

Trước đó, theo tố cáo của bà Hóa gửi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, bà mua một lô đất của ông Nguyễn Văn Kỳ ở xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn với giá 4,5 tỷ đồng. Sau đó, bà Quế Thị Thơm, trú tại xóm 7, cùng xã Nghĩa Thuận đồng ý mua lại miếng đất này.

Đến chiều (21/2), cả hai bên thống nhất đến Văn phòng công chứng L.V.T. tại thị trấn Nghĩa Đàn để làm các thủ tục chuyển nhượng lô đất nói trên.

Hơn 16h cùng ngày, bà Quế Thị Thơm gọi điện cho bà Bạch Thị Hưng, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cùng một tốp người đến văn phòng công chứng. Tại đây, khi bà Hóa đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho nhân viên văn phòng công chứng làm thủ tục, thì bà Hưng giật ngang trên tay. Bà Quế Thị Thơm đứng sát ngay đó lập tức giành lấy bìa đỏ.

Bà Hoá (trái) và bà Thơm (phải) khi vừa xé bìa đỏ ở trong văn phòng công chứng, bước ra ngoài

Bìa đất sau khi bị xé ngay tại văn phòng công chứng

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Cảnh Sơn (chồng bà Hóa) giữ tay bà Thơm hòng lấy lại bìa đỏ. Lập tức, một người đàn ông xuất hiện, rút súng dí vào người ông Sơn. Người rút súng mà bà Hóa tố cáo là ông Hồ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ điều tra Nghệ An nêu trên.

Theo video, khi ra ngoài đường, ông Nam mở khẩu súng hướng mắt vào văn phòng công chứng, tay thao tác thành thạo khẩu súng mà không cần nhìn rồi bỏ vào túi cầm tay.

Liên quan vụ việc này, Công an huyện Nghĩa Đàn đã thu hồi khẩu súng của ông Nam và xác định khẩu súng bắn đạn cao su, không phải súng quân dụng.

