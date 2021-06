Quý I/2021, cả nước có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Con số này năm 2020 là 101,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,9% so với năm 2019. Tính trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là con số chưa từng có trong 10 năm trở lại đây. Làn sóng phá sản doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ không chỉ trong nước mà còn là thực trạng chung trên toàn thế giới do ảnh hưởng của diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài. (Nguồn: Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch Đầu tư)