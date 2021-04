Tại buổi họp báo quý I chiều nay (26/4) của UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Công an Đà Nẵng thông tin liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

Thông tin tại buổi họp báo, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, việc xử lý người nước ngoài là một trong những công tác mà Thành ủy, UBND TP và Bộ Công an quan tâm chỉ đạo Công an TP trong thời gian qua.

Đặc biệt, công tác quản lý người nước ngoài còn là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Công an đăng ký với UBND TP.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên

Theo tướng Viên, thời gian qua Công an Đà Nẵng xử lý nghiêm khắc đối với việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép; trong đó đã xử lý hình sự 16 vụ - cao nhất cả nước.

“Từ đầu năm đến nay, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 6 vụ. Đặc biệt phát hiện, xử lý triệt để 2 đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đi qua Camphuchia. Công an Đà Nẵng đã đón lõng và bắt được các đối tượng trong đường dây", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong 2 năm 2019-2020, người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh là 149 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng; xử lý vi phạm pháp luật xâm phạm trật tự, an toàn xã hội là 7 vụ.

Đến nay cơ quan công an đã khởi tố, điều tra 9 vụ, 21 bị can (10 người Trung Quốc, 11 người Việt Nam) có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đồng thời, tiếp tục đấu tranh, điều tra xử lý các vụ việc có hành vi trên.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, đến thời điểm này vấn đề về hộ chiếu vắc xin Covid-19 vẫn đang trong thời gian nhận định và đánh giá kết quả. Ngoài ra, Bộ Y tế vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về hộ chiếu vắc xin.

“Tại Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa tính đến việc triển khai hộ chiếu vắc xin như một số địa phương. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thế này chúng ta nên dè dặt để thực hiện tốt mục tiêu kép của Việt Nam cũng như TP Đà Nẵng”, bà Yến nói.

Hồ Giáp