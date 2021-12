Sau khi Bộ Công an khởi tố những sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã lên tiếng khẳng định, sẵn sàng từ chức nếu nhận tiền hoa hồng của công ty này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là kit xét nghiệm Covid-19) xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã bàn giao hồ sơ liên quan đến việc mua sắm kit test Covid cho công an tỉnh.

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, TT-Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, Quảng Trị cũng là một trong những tỉnh có các hợp đồng mua kit test của Công ty Việt Á thông qua công ty con của đơn vị này là Công ty CP Thiết bị Y tế và Dược phẩm TT-Huế.

Về thông tin trong các hợp đồng mua bán, lãnh đạo CDC, Sở Y tế Quảng Trị được Công ty Việt Á chiết khấu hoa hồng, trao đổi với VietNamNet, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị khẳng định, đây là thông tin “bố láo”, thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Ông Hùng cho rằng, việc cụ thể thì để công an làm, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị đã luôn quán triệt với cấp dưới rằng, khi thời điểm dịch dã xảy ra không đặt nặng vấn đề tiền bạc, không được vòi vĩnh.

“Bản thân tôi, nếu nhận một xu tôi sẽ chết, đưa tay vào còng và từ chức ngay. Tôi không bao giờ dính dáng đến chuyện tiền bạc. Tôi giao mọi việc cho phòng tài chính làm và quán triệt rồi, đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước tôi", ông Hùng khẳng định.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cũng cho biết "chưa bao giờ ngồi uống với họ (Công ty Việt Á - PV) một ly nước".

Tại buổi làm việc với PV VietNamNet ngày 24/12, bà Đào Thị Minh Hồng, chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch (Sở Y tế Quảng Trị) thừa nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị này tổ chức 6 gói thầu mua kit test Covid từ của Công ty Việt Á thông qua Công ty CP Thiết bị Y tế và Dược phẩm TT-Huế.

“4 gói thầu ban đầu căn cứ theo giá của Bộ Y tế, đơn vị mua 27.000 kit với giá 470.000 đồng/kit. Sau đó, mua thêm 1 gói 1.344 kit với giá 367.000 đồng/kit và gói 15.000 kit với đơn giá 168.000 đồng/kit.

Sau khi xảy ra vụ sai phạm của Công ty Việt Á, trên cơ sở yêu cầu của UBND tỉnh và báo cáo của lãnh đạo CDC, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tổng hợp từ đầu năm 2020 đến nay, ngành y tế của tỉnh đã chi hơn 30 tỷ đồng tiền mua kit từ Công ty Việt Á”, bà Hồng cho biết.

Khi phóng viên đề nghị bà Hồng cung cấp hồ sơ, hợp đồng mua bán kit test của đơn vị với Công ty Việt Á, bà Hồng cho biết, hiện toàn bộ hồ sơ đã cung cấp cho Công an tỉnh Quảng Trị nên không thể cung cấp cho báo chí.

Quang Thành