Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin "chồng điều hành đấu giá, vợ trúng xe Mercedes".

Liên quan đến vụ đấu giá xe xe Mercedes đang bị tố cáo, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An khẳng định, người điều hành phiên đấu giá tài sản phải là đấu giá viên. Khi đó, người thân của đấu giá viên thì không được quyền tham gia đấu giá.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Chung, Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, chưa phải là đấu giá viên, và đơn tố cáo nêu ông Chung chính là người điều hành phiên đấu giá xe Mercedes, vợ ông là người trúng xe.

"Trong Luật quy định đấu giá viên mới được điều hành phiên đấu giá. Do ông Chung không phải là đấu giá viên thì không thể điều hành phiên đấu giá này" - ông Hào khẳng định.

Tuy nhiên, khi PV cung cấp thông tin ông Nguyễn Phan Tĩnh (đấu giá viên) - Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My khẳng định không điều hành phiên đấu giá, không biết ai ký vào biên bản đấu giá ngày 30/3/2021, Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An Hoàng Quốc Hào cho biết, "việc này ông Tĩnh phải có văn bản gửi lên Sở Tư pháp để có cơ sở làm rõ".

"Trường hợp ông Tĩnh không điều hành phiên đấu giá mà ông Chung làm là sai luật. Tuy nhiên, khi chúng tôi xác minh trên giấy tờ vẫn thể hiện ông Tĩnh điều hành phiên đấu giá, ông Chung không điều hành" - ông Hào chỉ rõ.

Về nội dung ông Tĩnh khẳng định không điều hành, không ký vào biên bản đấu giá xe Mercedes, ông Hào khẳng định sẽ cho các phòng ban kiểm tra và xác minh lại sự việc.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp Nghệ An cũng cho biết, việc trích xuất camera trong phiên đấu giá đã được phía Công ty đấu giá hợp danh An Trà My trả lời là quá hạn lưu 30 ngày, không thể cung cấp.

Sở Tư pháp tiếp tục xác minh nội dung tố cáo mới

Trước đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My (người có thẻ đấu giá viên) khẳng định, liên quan đến việc tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes ở trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vào ngày 30/3/2021, ông không chủ trì cuộc đấu giá này.

"Trong phiên đấu giá chiếc xe Mercedes tôi không được biết và không tham gia ngay từ đầu. Có thể họ thuê đấu giá viên khác, hay họ ký giả hoặc nhờ người khác ký", ông Nguyễn Phan Tĩnh nói.

Tìm hiểu tiếp, bản thân ông Hồ Văn Chung, Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My chưa đủ điều kiện điều hành buổi đấu giá do chưa được cấp thẻ đấu giá viên.

Trong đơn tố cáo của ông Phạm Văn Thuyết, một trong những người tham gia đấu giá, cũng nêu: "Ông Nguyễn Phan Tĩnh, đấu giá viên của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My không có mặt tại phiên đấu giá nhưng lại ký tên, đóng dấu vào hồ sơ phiên đấu giá".

Phó GĐ Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Hoan cũng cho biết, liên quan nội dung đơn tố cáo trước đây về phiên đấu giá chiếc xe Mercedes ở huyện Nghĩa Đàn, do Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức, khi đó sở đã kiểm tra, xác minh và phòng thanh tra đã có kết luận thông báo đến người tố cáo.

“Khi có thông tin phản ánh mới từ báo chí hay người dân tố cáo tiếp thì sở sẽ tiếp tục cho xác minh, làm rõ”, ông Hoan thông tin.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vụ việc này Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã lấy hồ sơ thanh tra, kiểm tra và đến nay chưa thấy thông báo phản hồi.

"Khi nào có kết quả thông báo bằng văn bản thì mới biết. Đấu giá thuộc Sở Tư pháp quản lý”, lãnh đạo Công an huyện nói.

Luật sư đề nghị làm rõ phiên đấu giá bất thường

Trao đổi với PV, luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (TP Hà Tĩnh) cho biết, Công ty đấu giá An Trà My tổ chức bán đấu giá đối với chiếc xe ô tô Mercedes - Benz E260 có dấu hiệu nhiều điểm sai phạm nghiêm trọng về quy định thủ tục đấu giá. Việc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An vào cuộc kịp thời là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, việc xử lý như trên là chưa triệt để, chưa làm rõ các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tổ chức đấu giá.

"Ở đây cần làm rõ không đơn thuần một số lỗi như Sở Tư pháp Nghệ An đã chỉ ra, cần phải đánh giá khách quan, toàn diện trong quá trình đấu giá. Có dấu hiệu việc cố ý thực hiện sai nguyên tắc trong quá trình đấu giá thì không chỉ xử lý hành chính" - luật sư Chiều chỉ rõ.

Theo phản ánh của VietNamNet, ông Hồ Văn Chung - Phó GĐ Công ty An Trà My điều hành phiên đấu giá khi chưa có thẻ đấu giá viên. Rõ ràng trong trường hợp này theo luật thì vi phạm quy trình đấu giá mà Sở Tư pháp Nghệ An chưa đề cập đến.

Đồng thời, việc phản ánh ông Nguyễn Phan Tĩnh là đấu giá viên, tuy nhiên ông Tĩnh được cho là không điều hành phiên đấu giá nhưng lại ký vào biên bản trúng đấu giá thể hiện dấu hiệu bất thường.

