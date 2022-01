Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn và Công an tỉnh Bình Thuận khám phá một ổ nhóm sản xuất tiền giả.