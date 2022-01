Chị Hoàng Thảo Nguyên, giảng viên Trường ĐH Khoa học Huế đang đắn đo trong việc về quê dịp Tết Nguyên đán. Nơi chị trọ để làm việc đang thuộc vùng nguy cơ cao, về tới quê cũng phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày...

Chị Hoàng Thảo Nguyên (SN 1994) quê ở Quảng Trị, hiện đang là giảng viên Trường ĐH Khoa học (Đại học Huế). Chị chia sẻ, dịch Covid-19 khiến cuộc sống thay đổi, dù nhà cách chưa đầy 80km, nhưng con đường về quê chưa bao giờ... xa xôi như vậy.

"Bình thường nếu không dịch thì khi cơ quan cho nghỉ Tết thì chỉ di chuyển chưa đầy 2 tiếng là về đến nhà. Giờ dịch nên muốn về quê phải tìm hiểu quy định của địa phương tương ứng với vùng mình đang làm việc để có phương án phối hợp phòng chống dịch. Với diễn biến dịch hiện nay thì điều đơn giản là "đi về quê" đã không còn giản đơn nữa" - chị Nguyên nói.

Trong căn trọ chưa đầy 20 mét vuông, chị Nguyên đang đắn đo trong việc về quê hay ở lại nơi trọ dịp Tết Nguyên đán này.

Chị cho biết, theo lịch trình, nhà trường sẽ cho nghỉ vào ngày ngày 24/1 (22 âm lịch), sau đó còn một số việc cần giải quyết nên đến 25 âm lịch mới hoàn thành.

Với chị, con đường về quê đang dài hơn bao giờ hết vì theo hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Trị, người về từ vùng nguy cơ cao (màu cam) sẽ phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Hiện nơi chị Nguyên ở, phường Phước Vĩnh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đang là vùng cam.

“Nếu 25 âm lịch bắt đầu về thì mình phải ở trong nhà đến hết mùng 3 Tết, lúc này thì hết Tết rồi, cơ quan mình đến mùng 6 đi làm lại nên gần như chắc chắn mình sẽ ăn Tết ở Thừa Thiên-Huế”, chị Nguyên trầm ngâm.

Phần nữa, lý do tiếp theo chị ngại việc về Tết là do bố của mình bị bệnh nền nặng, chưa được tiêm vắc xin nên chị càng đắn đo, do dự hơn. “Sợ ảnh hưởng đến người thân, đặc biệt là bố nếu không may mình nhiễm Covid-19”.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên đã hơn 9 tháng (từ 30/4/2021) đến bây giờ chị chưa về nhà, dù rất nhớ bố mẹ nhưng cũng chỉ nhìn họ qua màn hình điện thoại.

Bản thân của chị Nguyên đã chuẩn bị tinh thần ăn Tết một mình nơi đất khách, và có lẽ sẽ là cái Tết đáng nhớ vì lần đầu ăn Tết xa người thân... Nữ giảng viên trẻ đã lên kế hoạch đón Tết xa nhà và chuẩn bị cho mình ít nhu yếu phẩm đón tết trong căn trọ.

“Trong kế hoạch đón Tết xa nhà mình cũng tranh thủ những ngày đầu năm đi chúc Tết bạn bè, đồng nghiệp ở trường và hy vọng dịch bệnh sớm đẩy lùi để cuộc sống sớm trở lại bình thường...”, chị Nguyên giãi bày.

Hiện nay, người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, trở về Quảng Trị từ địa phương có các cấp độ dịch: Cấp 2 - màu vàng tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, không bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2; cấp 3 - màu cam và cấp 4 - màu đỏ sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR một lần vào ngày đầu tiên.

Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin trở về từ địa phương có các cấp độ dịch: 2, 3 và 4, cách ly tại nhà và xét nghiệm SARS CoV-2 tùy theo cấp độ dịch. Tất cả người trở về Quảng Trị từ địa phương có cấp độ dịch cấp 1 - màu xanh chỉ khai báo y tế, không giới hạn đi lại.

Tỉnh cũng đã triển khai điều trị người mắc Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.

Còn với tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 7 ngày đối với người về từ cấp 1; hoặc người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã được công bố khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng trở về từ tất cả các địa phương.

Cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 về từ địa phương cấp 4, cấp 3; người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 về từ địa phương cấp 2.

Cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày đối với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 về từ địa phương cấp độ 4 và cấp độ 3.

Cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế: - Cấp độ 1 (màu xanh): Nguy cơ thấp (bình thường mới) - Cấp độ 2 (màu vàng): Nguy cơ trung bình - Cấp độ 3 (màu cam): Nguy cơ cao - Cấp độ 4 (màu đỏ): Nguy cơ rất cao

