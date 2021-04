Bao thuốc lá lạ đính kèm tờ tiền bất ngờ phát nổ khi người dân vô tình nhặt lên, rút tiền ra.

Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Dương chiều nay (14/4) thông tin, các đơn vị đang xác minh việc một người đàn ông bị thương sau vụ nổ phát ra từ bao thuốc lá kẹp tiền.



Cụ thể, vào lúc 12h30 ngày 12/4, Công an xã Dũng Tiến nhận được tin báo ông T.Q.V., trú tại thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến bị thương ở tay do một vật phát nổ.

Khi ông V. đang quét dọn sân cổng thì phát hiện bao thuốc lá kẹp tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Ông V. nhặt bao thuốc lên và khi ông rút tờ tiền ra thì bao thuốc lá bất ngờ phát nổ.

Hiện trường vụ việc

Vụ nổ khiến ông V. bị thương ở lòng bàn tay phải. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

Công an địa phương thu giữ một bao thuốc lá có gắn một quả pin nhỏ bị nát đầu và tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng.

Hiện sức khoẻ của ông V. đã ổn định.



Nguyễn Thu Hằng