Đứng bên ngôi nhà tình nghĩa sắp xây xong ở sát mom đồi của bản Huổi Cắn dưới cái nắng đầu tháng 5, Vàng A Xá, người đàn ông 44 tuổi, cha của 7 đứa con chợt òa khóc.

Huổi Cắn là bản tái định cư mới được sáp nhập về xã Mường Toong (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) từ năm 2012. Từ đó tới nay, bản có thêm nhiều nóc nhà, nhưng hầu hết đều là những nhà tạm, chênh vênh.

Anh Vàng A Xá (SN 1976) là cha của 7 đứa con. Đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất sinh năm 2019, còn bế ẵm ngửa.

Buổi chiều đầu hạ, nắng như đổ lửa ở đất Mường Nhé. Những mỏm đồi trọc phơi dưới nắng. Những con suối chảy qua bản tái định cư trơ khấc lòng.

Gia đình anh Vàng A Xá là 1 trong 1.200 hộ nghèo của Mường Nhé được tặng nhà tình nghĩa

Năm nay, Mường Nhé mưa muộn. Những cơn mưa được chờ đợi như mưa vàng, vì có mưa xuống, vạt nương ngô mới tra hạt của vợ chồng Xá mới nảy mầm.

Chị Lý Thị Ganh (SN 1979) - vợ của Vàng A Xá chộn rộn bên chái bếp tranh tre quây 3 mặt, đồ dùng ngổn ngang đang chất thành một đống. Gian bếp này, nhìn mãi mới thấy, tài sản được gọi thành tên là dăm ba chiếc nồi, xoong bị tro than bám thành một lớp dày, mịn, quai thò mẻ sứt chông chênh trên chiếc kiềng sắt. Chiếc giường một kê bên mé bếp, bên trên là áo sống, chăn màn…

Hơn 1 tuần nay, vợ chồng anh Vàng A Xá bận rộn. Toàn bộ của nả của gia đình 9 nhân khẩu này được di dời xuống căn bếp, để ngôi nhà tranh tre cũ được tháo dỡ, lấy mặt bằng cho cán bộ thi công xây dựng “Nhà ở cho người nghèo” huyện Mường Nhé, chương trình do Bộ Công an và UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng.

Anh Xá đi chở từng can nước dưới suối lên đỉnh đồi để lấy nước làm nhà

Anh Xá cùng chiến sỹ công an chở từng can nước chắt từ mó nước dưới chân đồi, cách nhà chừng 3 - 4 con dốc để lấy nước đảo vữa, trộn xi măng với cát. Mỗi chuyến anh chở được 40 lít đựng trong 2 chiếc can nhựa. Chắt đủ 2 can nước này sẽ mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ…

“Nhà mình nghèo quá. Đẻ nhiều con, lại không có nương để trồng lúa, trồng ngô nên càng nghèo. Nếu không có Trung ương lên làm cho cái nhà, thì không biết bao giờ mới có cái nhà để ở. Mình khổ quá rồi”, anh Xá bật khóc.

Đấy là anh Xá nói về ngôi nhà tình nghĩa đang sắp hoàn thành trên ô đất cũ. Nếu nhìn từ chân dốc Huổi Cắn, sẽ thấy nhiều những ngôi nhà nhỏ xinh màu vàng nổi bật từ những mảng tôn ghép làm vách, mái tôn sáng màu tương phản với đất đồi nâu sậm.

Ngôi nhà tình nghĩa sắp hoàn thiện, bàn giao cho vợ chồng anh Vàng A Xá

Trong lúc người lớn tíu tít với việc dựng nhà, con thứ 7 của anh Xá mới hơn 1 tuổi không mặc quần áo bò lên bò xuống đống cát mịn đổ ở chái nhà. Người cha vội bỏ chiếc điếu cày được chế từ vỏ chai nhựa, ôm lấy con. Vợ chồng, cha con ngồi nép bên hông căn nhà sắp hoàn thành.

Huổi Cắn có 8 ngôi nhà tình nghĩa như thế này. Các trường hợp được chọn là những hộ nghèo nhất. Giá trị của mỗi ngôi nhà là 50 triệu đồng, được thi công hoàn thiện, “chìa khóa trao tay”.

Anh Vàng A Xá bật khóc vì hạnh phúc bên ngôi nhà sắp hoàn thành

Kế bên nhà anh Xá là một công trình khác vừa hoàn thiện để bàn giao cho người anh ruột Vàng A Dính (SN 1973), có 4 con.

Thiếu úy Mùa A Dơ (Công an huyện Mường Nhé) kể: “Mường Nhé là huyện nghèo nhất nước. Nhưng, đi xuống cơ sở, thấy những hộ nghèo như thế này, mới thấy mình hạnh phúc hơn họ nhiều lắm”.

1.200 mái ấm cho người nghèo vùng biên

Vàng A Xá, Vàng A Dính là 2 trong số 1.200 trường hợp các hộ nghèo của huyện biên giới Mường Nhé được tặng nhà tình nghĩa theo chương trình “làm nhà cho hộ nghèo” được Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Vợ chồng anh Vàng A Dính (anh trai Vàng A Xá) đang hoàn thiện nốt công đoạn cuối của ngôi nhà từ thiện

Nhà tình nghĩa có trị giá 50 triệu đồng được xây dựng theo tiêu chí “ba cứng”: Cứng nền, cứng khung, cứng mái. Nguyên liệu chính là khung cột thép, vách và trần là tôn cách nhiệt. Những hộ nghèo được chính quyền thôn, bản rà soát, lập báo cáo lên huyện, đầu mối là Công an huyện Mường Nhé tiếp nhận, sau đó tiếp tục lập danh sách báo cáo lên Công an tỉnh Điện Biên, báo cáo tiếp lên Bộ Công an.

Mô hình ngôi nhà được Bộ Công an thiết kế căn cứ trên đặc điểm địa chất của địa phương, phong tục tập quán, thói quen sinh sống của người dân bản địa…

Một ngôi nhà tình nghĩa dành cho hộ nghèo tại bản Huổi Ban (xã Mường Nhé)

Theo kế hoạch, từ cuối tháng 12/2019, việc rà soát, lên danh sách các đối tượng hộ nghèo để xây nhà tình thương hoàn thành. Tới tháng 3, 50% của 1.200 nhà tình thương được bàn giao cho các hộ dân, và hoàn thành chương trình vào đầu tháng 5, gắn với sự kiện kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Ngày 4/10/2019, Tỉnh ủy Điện Biên đã thông qua kế hoạch số 87 triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, thành lập Ban chỉ đạo với sự tham gia của tất cả các sở, ban, ngành. Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ra quyết định phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cơ quan tiếp nhận thực hiện, giao khoán số lượng thi công.

Chương trình mái ấm cho người nghèo mang lại nhiều hạnh phúc cho người dân Mường Nhé

Đây là lần đầu tiên ở Mường Nhé, một số lượng lớn nhà dành cho người nghèo do Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng được xây dựng, trao tận tay cho chủ hộ, với một mục đích, là mang lại hạnh phúc cho người dân vùng Tây Bắc.

