Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, 2 ngày 6-7/9 chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Tối nay (5/9), thông tin tại cuộc họp giao ban Sở Chỉ huy TP Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, biện pháp cấp giấy đi đường là vấn đề mới, việc khó, chưa từng có tiền lệ, quan điểm mục tiêu quản lý vùng 1 thực chất hơn, giảm lượng người ra đường, tuy nhiên TP cũng xác định làm quyết liệt nhưng không cầu toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Ảnh: Nhị Tiến

Để chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, trong 2 ngày 6 và 7/9, các lực lượng chức năng của TP chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Khi vận hành các chốt, vùng 1, 2, 3 thì TP sẽ tiến hành theo cách linh hoạt, chủ yếu kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời từ thực tế việc lưu thông của người dân theo giấy đi đường mới sẽ đánh giá, phân tích để đưa ra biện pháp tối ưu.

Người dân, doanh nghiệp có thể liên hệ Tổng đài 1022 - Nhánh 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Trước đó, TP Hà Nội đã quyết định phương án phòng, chống dịch từ ngày 6 đến 21/9 bằng cách thiết lập 3 vùng, gồm: Nội đô là khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ; phía Bắc sông Hồng, nơi tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp; và vùng phía Tây, phía Nam, tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở phân vùng, "vùng đỏ" tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và một số biện pháp ở mức cao hơn, với nguyên tắc "ai đâu ở đó", dập dịch triệt để.

Công an TP đã triển khai 39 chốt trực tại "vùng đỏ”, trong đó 21 chốt cấp TP tại vị trí có mật độ giao thông cao; 9 chốt do quận, huyện quản lý và 9 chốt do xã, phường, thị trấn quản lý.

Tại các chốt, cảnh sát sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường, kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Sở Xây dựng tiến hành lắp đặt 30 chốt cứng tại 30 điểm cầu trên địa bàn TP. Người dân không di chuyển qua các chốt cứng này.

Sở GTVT cũng công bố phương án cụ thể hướng dẫn tổ chức giao thông cho người dân ra vào các phân vùng trên địa bàn TP.

Công an TP quy định rõ 6 nhóm đối tượng trong vùng 1 được cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu.

Cụ thể, nhóm 1: Các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế.

Nhóm 2: Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.

Nhóm 3: Các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch.

Nhóm 4: Các cơ quan báo chí, truyền thông.

Nhóm 5: Đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường.

Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Các cá nhân sau khi được cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu phải chủ động khai báo y tế qua website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi ra đường, tham gia giao thông.

Hương Quỳnh

