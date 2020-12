Chủ tịch UBND xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ) ví cát rất đẹp, “như con gái 18” nên thường xuyên bị cát tặc nhòm ngó.

Sáng nay (8/12), HĐND TP Hà Nội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi, lòng sông.

ĐB Nguyễn Minh Đức (quận Thanh Xuân) chất vấn Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc TP còn 13 điểm khai thác cát trái phép, gây bức xúc dư luận, thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách Nhà nước.

ĐB Dương Thị Hằng. Ảnh: Phạm Hải

TP đã có quy chế phối hợp với các tỉnh giáp ranh nhưng đến nay việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Ông đề nghị Giám đốc Công an TP cho biết nguyên nhân, giải pháp xử lý?

ĐB Dương Thị Hằng (Gia Lâm) nêu việc khai thác cát trái phép tại xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ diễn ra ngang nhiên, lộng hành.

Bà đề nghị lãnh đạo huyện, xã trả lời vấn đề này và vai trò, trách nhiệm để giải quyết bức xúc của người dân.

Không xua được cát tặc, nhân dân vào nhà Chủ tịch đánh trống thổi kèn

Để trả lời câu hỏi của ĐB Hằng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Chủ tịch UBND xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ) Hồ Quốc Khánh trả lời.

Chủ tịch xã Xuân Đình Hồ Quốc Khánh. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch UBND xã Xuân Đình Hồ Quốc Khánh cho biết, cát tặc vẫn lộng hành trên địa bàn xã. Họ ồ ạt đến xã khai thác cát như một công trường từ 2018, khai thác cả ngày cả đêm. Huyện và TP đã lập các chuyên án.

Đến cuối 2019, tình trạng khai thác ồ ạt chấm dứt. Đến năm nay, họ lại trở lại và chủ yếu khai thác ban đêm. Công an TP đã ra quân quyết liệt. Mấy đêm gần đây, vẫn còn một số tàu khai thác chộp giật.

"Chúng khai thác 1 - 2 ngày lại nghỉ, việc khai thác cát giữa dòng sông Hồng, công an huyện và xã không được trang bị lực lượng và phương tiện chuyên dụng để có thể ngăn chặn triệt để", ông Khánh cho hay.

Hiện nay xã đang được giao quyền nhưng không giao cơ chế. Xã không có phương tiện nên không làm gì được.

Chủ tịch HĐND TP liền hỏi: Tóm lại xã muốn xin cơ chế gì?

Ông Khánh nói có thể xin một tàu cao tốc và một lực lượng chuyên dụng, hiện cả xã và huyện đều không có.

"Giai đoạn 2018, 2019, chủ tịch xã cũng rất áp lực. Nhân dân mua trống, kèn, đèn để xua đuổi tàu hút cát. Không xua đuổi được thì vào nhà Chủ tịch đánh trống thổi kèn”, ông Khánh nói.

Lãnh đạo xã Xuân Đình cho rằng, cát của dòng sông Hồng ở địa bàn xã Xuân Đình quản lý rất đẹp, “như con gái 18” nên bị cát tặc nhòm ngó hàng ngày, nếu không có cơ chế thì rất khó quản lý được.

"Vừa rồi nhân dân cũng mất lòng tin với chính quyền xã, cho rằng thế này thế khác", Chủ tịch xã Xuân Đình bày tỏ.

Ông mong TP quan tâm hàn gắn lại. Với người thì hàn gắn lòng người, với đoạn kè bị lở do hút cát thì xin tiền để sửa lại.

Nếu không được trang bị phương tiện và lực lượng, xã đề xuất xin một lực lượng CSGT chốt tại địa bàn xã để chấm dứt triệt để việc khai thác trái phép cát tặc.

Chủ tịch HĐND TP tiếp tục hỏi: Tức về trách nhiệm anh đã báo cáo cấp trên, còn bản thân anh làm gì thì chưa nói?

Ông Khánh trả lời: “Đối với xã thì thực ra nắm bắt, phát hiện và báo cáo, chứ nhiều lúc cũng chỉ biết động viên anh em vì nó hút giữa lòng sông, không biết làm sao được”.

Neo ở Vĩnh Phúc, đêm hút trộm cát ở Hà Nội

Nói thêm về trách nhiệm của huyện, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn thừa nhận cát tặc là tình trạng nhức nhối suốt nhiều năm qua trên địa bàn. Lực lượng chức năng huyện đã tập trung xử lý, kiểm tra, xử phạt hàng chục trường hợp mỗi năm với số tiền phạt hàng trăm triệu.

Chủ tịch huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn. Ảnh: Phạm Hải

Tuy nhiên, do khó khăn về nhân lực, vật lực, nên tình trạng chưa có dấu hiệu cải thiện. Bên cạnh đó, việc khai thác trộm chủ yếu vào ban đêm nên việc mật phục, bắt quả tang tiềm ẩn nhiều phức tạp, nguy hiểm.

“Huyện chỉ được trang bị một xuồng và có một đồng chí công an có giấy phép lái xuồng này. Trong khi cát tặc khai thác ở giữa lòng sông, nên mật phục rất khó khăn”, ông Tuấn nêu.

Ngoài ra, đối tượng khai thác lợi dụng việc neo đậu ở các điểm giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó đêm khai thác trộm ở địa phận Hà Nội.

Ông Tuấn đề nghị TP sớm đấu giá quyền khai thác cát, phê duyệt giá khởi điểm để chấm dứt thất thu cho ngân sách Nhà nước, TP, giữ ổn định trật tự trên địa bàn.

Cam kết xử lý 13 điểm có cát tặc

Về câu hỏi của ĐB Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch HĐND TP cho biết, do Giám đốc Công an TP đang đi công tác ở TP.HCM nên Phó Giám đốc Công an TP Nguyễn Thanh Tùng sẽ trả lời.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hiện TP có 7 tuyến sông chính giáp ranh với 8 tỉnh, thường có các đối tượng hoạt động khai thác cát lén lút ở khu vực giáp ranh các địa bàn huyện.

Hàng năm, Công an TP đều có kế hoạch yêu cầu các đơn vị các cấp điều tra cơ bản, qua đó phát hiện 13 điểm khai thác cát trái phép.

Tình đến tháng 11 năm nay, trên địa bàn TP có 14 giấy phép hoạt động, trong đó có 11 giấy phép do UBND TP cấp; 8 tổ chức được khai thác cát nổi còn thời hạn. Xác định trên các tuyến sông 207 bãi tập kết khoáng sản đang hoạt động, trong đó có 57 bãi có thủ tục hoạt động, 150 bãi chưa có thủ tục hoạt động trên các địa bàn quận, huyện.

Lực lượng Công an TP có phân chia cho Phòng cảnh sát môi trường, Phòng CSGT đường thủy, giao cho công an các quận huyện thị xã.

“Đợt tới trong các quận huyện thị xã, lực lượng công an chính quy về xã thì sẽ giao cho lực lượng này. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, trọng tâm để phát hiện để phối hợp đấu tranh có hiệu quả vấn đề khai thác cát”, ông Tùng nêu.

Đối với thủ đoạn hoạt động, ông Nguyễn Thanh Tùng cho hay các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật thời gian và địa bàn khai thác, chủ yếu là vào ngày nghỉ, ngày lễ của các cơ quan chức năng.

Đối với đề xuất của các địa phương về cung cấp xuồng, Phó Giám đốc Công an TP cho rằng việc này rất khó, vì khi bị phát hiện khai thác cát ở các khu vực giáp ranh, thì đối tượng lại nhổ neo đi sang chỗ khác.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Phạm Hải

Về phương tiện khai thác cát, đối tượng thường sử dụng tàu có ống hút để khai thác cát trái phép, có trường hợp bán cát ngay trên sông. Hầu hết những phương tiện này đều không có đăng kiểm, biển số.

“Chúng tôi có nhiều kiến nghị đối với Sở GTVT, đối với các phương tiện không neo đậu trên sông nhưng vẫn phải kiểm tra đăng kiểm. Vì nếu không có phương tiện thì không khai thác được”, ông Tùng nói.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị Phó Giám đốc Công an TP tập trung nêu rõ trách nhiệm của công an đối với 13 điểm khai thác cát trái phép và nêu các kiến nghị, đề xuất.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, 13 điểm khai thác cát trái phép được nêu là các điểm phức tạp. Công an TP kiến nghị Sở GTVT phối hợp kiểm tra các tàu chưa đăng kiểm. Ngoài ra, Công an đã có 25 kiến nghị đối với các sở, quận, huyện; xem xét xử lý dứt điểm đối với các bến bãi không phép.

Tăng cường kiểm tra, phối hợp với các lực lượng các tỉnh giáp ranh. Công an TP cũng đề nghị thanh tra giao thông tiếp tục phối hợp với lực lượng công an giải quyết kiểm tra những phương tiện vi phạm.

Phó Giám đốc Công an TP cam kết: Với trách nhiệm của công an, chúng tôi sẽ không để tình trạng khai thác cát phép trên sông. Còn các bến bãi thuộc Sở TN-MT quản lý, chính quyền các quận huyện thị xã phối hợp, đề nghị tăng cường xử lý phương tiện vi phạm.

