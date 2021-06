Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh việc kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động.

Sáng nay (10/6), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố với các quận, huyện, thị xã.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 3/6 đến nay, ghi nhận 22 ca mắc mới, trong đó 7 ca ngoài cộng đồng thuộc chùm ca bệnh tại Đông Anh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh

Sở Y tế và huyện Đông Anh đã lấy mẫu diện rộng tới những khu vực liên quan như công ty Panasonic thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (73 người), Bệnh viện Bắc Thăng Long (283 người) và 314 người liên quan đến chợ Cửa Hàng Mới, chợ Tó và các địa điểm liên quan khác (tổng 670 người).

Kết quả ngoài các trường hợp dương tính trên và còn 10 mẫu chưa có kết quả (5F1 của BN 9521 và 5 mẫu tại BV Bắc Thăng Long do vừa chuyển mẫu lên CDC) thì số còn lại đều âm tính.

Dự kiến trong ngày 10/6 và những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực liên quan để đánh giá nguy cơ.

Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trong tuần đã ghi nhận chùm ca bệnh tại Đông Anh, một số ca mắc là những tiểu thương bán hàng nên có nhiều người liên quan. Ngoài ra, địa bàn huyện Đông Anh có nhiều doanh nghiệp và giao lưu nhiều nên nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng là cao.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM mặc dù đã có xu hướng được kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn còn cao, trong khi có nhiều công nhân, chuyên gia làm việc tại đây nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội và có nhiều người dân ở khu vực giáp ranh với các tỉnh này đi lại, làm ăn buôn bán.

Ban Chỉ đạo nhận định thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị và ngoài cộng đồng.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là chùm ca bệnh mới phát sinh tại huyện Đông Anh.

Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực, cơ sở có nguy cơ; xét nghiệm cho người về từ các tỉnh, TP có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như TP.HCM, Bắc Giang…; xét nghiệm sàng lọc tại một số phân xưởng của nhà máy có trường hợp là người liên quan đến ca bệnh dương tính.

Không được lơ là, chủ quan

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương các đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và các nhiệm vụ khác của TP bảo đảm an toàn.

Thành phố đề nghị, trong mọi tình huống, các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND TP để vận dụng linh hoạt, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 THPT.

Đồng thời, kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho nhân dân.



Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, TP đề nghị các đơn vị phải ứng trực 24/24/7, sẵn sàng kích hoạt tất cả các biện pháp bao vây, khoanh vùng, xử lý khi có tình huống phát sinh; tranh thủ "thời gian vàng" 48 giờ để truy vết khi có ca bệnh; chủ động kiểm soát tình hình nếu có sự cố tại bất kỳ điểm thi nào.



Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối tại tất cả các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại những nơi có nguy cơ; ưu tiên xét nghiệm sàng lọc cho lực lượng cán bộ coi thi tại 10 địa bàn nguy cơ.



Theo lãnh đạo TP, khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn là nơi có nhiều nguy cơ, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường theo dõi, bám sát tình hình và quản lý chặt chẽ cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành để theo dõi tình hình của dịch...

Các ổ dịch ở Hà Nội đã được kiểm soát Theo Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng, khẳng định những ngày qua, các ổ dịch ở TP đã được kiểm soát tích cực, 6 ngày không có ca mắc mới ở ngoài cộng đồng.

Hương Quỳnh

