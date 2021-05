Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống giam đối tượng truy nã đặc biệt đâm tài xế taxi trên đường Cienco 5.

Chiều 19/5, một cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Oai (TP. Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) về hành vi giết người.

Nghi phạm Đặng Phạm Sáu bị Công an Hà Nội bắt giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai cũng đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá củng cố hồ sơ, xử lý hành vi phạm tội trong 2 vụ án hình sự mà Đặng Phạm Sáu gây ra trước đó”- cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Oai nói.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đặng Phạm Sáu khai nhận, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, nghi ngờ anh Minh sẽ báo công an bắt nên đã rút dao đâm anh.

Quyết Nguyễn