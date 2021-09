Anh Hoàng Văn Phổ, nhân viên giao hàng của một công ty ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bị mời lên trụ sở công an phường xác minh vì sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới nhưng lại được viết tay.

Sáng 8/9 tại chốt kiểm soát dịch trên đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm), các cán bộ trực chốt phát hiện anh Hoàng Văn Phổ, nhân viên giao hàng của một công ty ở Bắc Từ Liêm sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới có mã QR, tuy nhiên thông tin ghi trên giấy lại được viết tay, khác với mẫu giấy của Công an thành phố Hà Nội ban hành.

Chiến sỹ cảnh sát cơ động sử dụng điện thoại để quét mã trên giấy đi đường lại hiển thị thông tin cửa một người khác. Để xác minh, làm rõ giấy đi đường này có đúng hay không, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đã bàn giao người, phương tiện và giấy đi đường cho Công an phường Phúc Diễn xác minh, làm rõ.

Người giao hàng gặp khó vì giấy đi đường mẫu mới được viết tay

Tại trụ sở Công an phường Phúc Diễn, anh Hoàng Văn Phổ cho biết: “Tôi nhận được giấy này từ bộ phận kế toán của công ty ngày 6/9. Tại thời điểm nhận, tôi đã thấy các thông tin được viết tay như thế và được thông báo là do Công an phường Mai Dịch viết và cấp cho”.

Anh Phổ đọc thông tin được chú thích tại cuối giấy đi đường: “Ngày 6/9/2021 do phần mềm lỗi nên chưa cấp được mã QR”.

Theo Trung úy Hoàng Tuấn Anh, Cán bộ Công an phường Phúc Diễn: “Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao trường hợp anh Hoàng Văn Phổ sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới nhưng không quét được mã QR, phường Phúc Diễn đã cử một tổ công tác sang Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy) để xác minh làm rõ”.

Trong trường hợp đúng như anh Phổ cho biết là thông tin do Công an phường Mai Dịch viết tay và phần mềm lỗi thì sẽ hướng dẫn cho anh Phổ làm lại giấy đi đường cho đúng với quy định. Trường hợp là giấy tờ giả mạo, Công an phường sẽ lập hồ sơ và báo cáo Công an quận làm rõ.

Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng công an phường Mai Dịch xác nhận, đã biết thông tin về trường hợp anh Hoàng Văn Phổ sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới nhưng được viết tay và lỗi QR code. Ông khẳng định, đây là giấy đi đường được cấp đúng. Nguyên nhân Công an phường phải viết tay cho công dân khác với mẫu của Công an thành phố ban hành là do trong ngày 6/9 phần mềm cấp mã QR bị lỗi. Trong khi đó có hàng trăm đơn vị lên xin cấp giấy đi đường nên buộc Công an phường phải tự viết tay để giải quyết cho người dân, kèm theo lí do ở phía dưới giấy.

Tại chốt kiểm soát dịch đặt trên đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sáng 8/9, nhiều người dân mong muốn chính quyền thành phố sớm thống nhất được một loại giấy đi đường chung cho mọi người.

Chị Hoàng Thị Minh Thương, Ngõ 177 Cầu Diễn cho biết mặc dù cửa hàng của mình đang bán thuốc, thiết bị y tế nhưng đến hôm nay vẫn chưa thể xin giấy đi đường theo mẫu mới, mọi người tại của hàng vẫn sử dụng mẫu cũ để đi lại. Do việc xin cấp giấy đi đường theo mẫu mới khá khó khăn, lượng người dồn đến trụ sở công an phường đông.

Ảnh: Đình Hiếu

Ủng hộ việc siết chặt kiểm tra giấy đi đường tuy nhiên chị Phạm Thị Quỳnh Nga (Bắc Từ Liêm) kiến nghị cần phải có giải pháp để cấp giấy đi đường cho người dân thuận tiện hơn và mong muốn sử dụng thống nhất một mẫu giấy đi đường, mà không phải thay đổi.

Đình Hiếu