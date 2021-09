Hà Nội lắp đặt rào chắn 30 chốt cứng tại các điểm cầu trên địa bàn TP. Người dân được yêu cầu không di chuyển qua đây.

Đến 23h ngày 3/9, để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại 16 điểm cầu trên địa bàn TP Hà Nội.

Rào chắn được lập ở điểm cầu

Cụ thể: Liên Mạc 2; cầu Phố Viên; cầu Noi; cầu Khu CN Bộ Công an; Đông La; Bích Hòa 2; Trạm bơm Khe Tang; cầu Mỹ Hưng; cầu Đen; cầu Dương Hiền; Hoàng Xá 2; cầu Khánh Vân; cầu làng Phúc Am; Duyên Thái; 2 vị trí trên đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngoài 16 cầu trên, Sở Xây dựng cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương phấn đấu trong ngày 4/9 hoàn thành chốt cứng 14 cầu còn lại, gồm: cầu Đại học Vân Canh; cầu cạnh cầu sông Đáy; cầu cạnh hồ câu sông Đáy; cầu Lại Dụ; Mai Lĩnh cũ; cầu Đồng Hoàng; cầu xóm sông Cầu (cầu sắt); Hoàng Xá 1, Đỗ Hà; cầu Văn Xá; cầu cạnh cocacola; lối lên cao tốc từ đường kênh Hồng Vân; cầu kẹ qua kênh Hồng Vân; đê Hồng Vân.

Sau khi hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý. Người dân không di chuyển qua 30 chốt cứng này.

Sẽ có 30 chốt cứng được lập

Từ 7h ngày 4/9, TP Hà Nội triển khai 39 chốt trực tại "vùng đỏ". Đây là khu vực gồm 10 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Trong số 39 chốt trực, Công an TP Hà Nội triển khai 21 chốt cấp TP tại vị trí có mật độ giao thông cao; mỗi nơi 16 cán bộ, chiến sỹ; 9 chốt do quận, huyện quản lý (mỗi nơi 9 cán bộ, chiến sĩ) và 9 chốt do xã, phường, thị trấn quản lý (mỗi nơi 4 cán bộ, chiến sĩ).

Tại các chốt, cảnh sát sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường, kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Lực lượng chức năng có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng khi cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào "vùng đỏ".

Sau hơn 40 ngày áp dụng Chỉ thị 16, chiều qua 3/9, Hà Nội quyết định phương án phòng, chống dịch từ ngày 6 đến 21/9 bằng cách thiết lập 3 vùng, gồm: Nội đô là khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ; phía Bắc sông Hồng, nơi tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp; và vùng phía Tây, phía Nam, tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở phân vùng, "vùng đỏ" tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và một số biện pháp ở mức cao hơn, với nguyên tắc "ai đâu ở đó", dập dịch triệt để.

Hương Quỳnh

Phân 3 vùng chống dịch, việc chưa có tiền lệ ở Hà Nội Hà Nội phân 3 vùng phòng, chống dịch Covid-19. Vùng 1 thực hiện theo Chỉ thị 16, vùng 2 và 3 theo Chỉ thị 15. Đây được xem là việc chưa từng có tiền lệ.