6 Tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội hoạt động theo mô hình 141 đang tăng cường kiểm soát người ra đường không có lý do, nhưng vẫn có nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 24/8, ghi nhận của PV tại đường Trần Quang Khải - Tràng Tiền, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Tổ công tác số 1 do Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm Tổ trưởng, đã tiến hành dừng hàng loạt phương tiện hướng Trần Quang Khải về Tràng Tiền để kiểm tra.

Theo ghi nhận, nhiều trường hợp vi phạm như lưu thông ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy đi đường hoặc có giấy đi đường nhưng đi sai cung đường, giấy đi đường có dấu hiệu gian lận... đều bị Tổ công tác xác minh, làm rõ.

Trường hợp anh P.X.M. (ở Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) điều khiển xe máy 29F1-189.8x vi phạm không đội MBH, không có giấy đi đường; hay trường hợp anh N.T.S (SN 1998, ở quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe máy 29E2-077.3x đi sai với cung đường trong giấy đi đường (giấy đi đường ghi nơi làm việc ở quận Thanh Xuân, nhà ở Cầu Giấy) đều được Tổ công tác tuyên truyền, sau đó lập biên bản xử lý theo qui định.

Thiếu tá Nguyễn Quang Huy thông tin, từ ngày 23/8, Hà Nội bước vào đợt giãn cách xã hội thứ ba. Hôm qua ngày đầu tuần, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội có dấu hiệu gia tăng số người tham gia giao thông.

Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT, Tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát các phương tiện lưu thông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên, tại cửa ngõ vào ra ở hai quận.

"Hà Nội đã bước vào đợt giãn cách xã hội thứ ba, ai cũng mong muốn đây là đợt cuối cùng. Muốn như vậy, mọi người phải chung tay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, với đầy đủ giấy tờ theo quy định. Hôm nay, các lực lượng tăng cường tuyên truyền, xử phạt, lưu lượng người và phương tiện tham giao thông thông giảm hẳn so với hôm qua", Thiếu tá Huy cho hay.

Tương tự, Đại úy Từ Quang Bách, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 phụ trách địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, từ khi triển khai tổ công tác, trên địa bàn 2 quận, người tham gia giao thông trên tuyến đường chính vắng hơn. Các trường hợp bị lập biên bản đa phần là thanh niên ra đường không có lý chính đáng hoặc người không có giấy đi đường theo quy định.

Trao đổi với PV, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin: Một tuần qua, Công an TP Hà Nội triển khai 6 tổ công tác, tiến hành kiểm soát chặt người ra đường không có lý do, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6 tổ liên ngành gồm các lực lượng: CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an địa bàn… hoạt động theo mô hình 141 tại 12 quận nội thành của TP. Hà Nội gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông.

Các tổ công tác hoạt động linh hoạt, vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông, tại những "điểm nóng" về giao thông, các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do.

Mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.

"Từ ngày 16 - 22/8, 6 tổ công tác đã kiểm soát 48.743 trường hợp, phát hiện 441 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh, phạt gần 700 triệu đồng, trong đó 198 trường hợp ra khỏi nhà không lý do, 229 trường hợp không có giấy đi đường theo qui định, 149 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 81 phương tiện và 93 bộ giấy tờ các loại", Đại tá Hải cho biết.

