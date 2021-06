Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa triệt phá đường dây chuyên trộm xe SH với số lượng lớn. Hàng chục chiếc SH bị trộm cắp tại nhiều quận, huyện đã bị thu giữ.

Ngày 3/6, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, lực lượng hình sự công an quận phố hợp với công an 8 phường trên toàn địa bàn vừa triệt phá đường dây chuyên trộm xe SH với số lượng lớn.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 8/5/2021, tổ công tác của Ban chuyên án đang tuần tra, mật phục tại khu vực đường Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, phát hiện 2 đối tượng đang lưu thông trên đường bằng xe Honda Wave màu xanh có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi.

Tang vật vụ án

Khi tới cửa hàng siêu thị số 31 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, đối tượng ngồi sau xuống xe, tiến lại gần chiếc xe Honda SH màu đỏ đen mang BKS 29N1-334.18 đang đỗ trên vỉa hè, sử dụng bộ vam phá khóa chọc vào ổ khóa của xe, còn đối tượng điều khiển xe thì ở ngoài ngồi trên xe cảnh giới.

Mở được khóa, đối tượng ngồi lên xe định nổ máy tẩu thoát thì tổ công tác nhanh chóng ập tới, khống chế bắt quả tang. Đối tượng cảnh giới khi thấy lực lượng công an đã liều lĩnh tăng ga lao vào tổ công tác để thoát thân.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và đưa người cùng tang vật về trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu để đấu tranh, làm rõ. Đối tượng trộm cắp khai là Nguyễn Đình Hậu, cư trú tại Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội, còn đối tượng cảnh giới bỏ trốn tên là Nguyễn Công Cường cùng ở địa chỉ trên.

Ngày 15/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hậu về hành vi trộm cắp tài sản.



Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo về tội phạm trộm cắp xe máy Honda SH BKS 29M1-475.76 xảy ra số 19 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban chuyên án xác định, vụ việc tại 19 Nguyễn Văn Huyên cũng là do ổ nhóm đối tượng ở Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội thực hiện nên mở rộng điều tra truy xét.

Lần theo dấu vết của các đối tượng, công an xác định được địa điểm cất giấu tang vật .

Toàn bộ lực lượng hình sự được huy động đột kích vào địa điểm các đối tượng cất giấu tại thôn Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thu giữ được 10 xe Honda SH. Bước đầu xác định những chiếc xe này bị trộm cắp tại Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì, Nam Từ Liêm.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra.

Quyết Nguyễn