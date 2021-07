Xác định được nam thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang bẩn trong thang máy chung cư.

Trưa 28/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã mời một thanh niên tới cơ quan công an làm việc do có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, người này có hành vi khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy chung cư; sau khi dùng khẩu trang để lau mồm, thanh niên lại treo luôn chiếc khẩu trang bẩn lên chai nước rửa tay sát khuẩn…

Bước đầu xác định nam thanh niên tên là Hoàng Văn Bắc (SN 1990 ở chung cư Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước đó, vào sáng 27/7 tại chung cư Home City, Hoàng Văn Bắc đi cùng thang máy với ba nam thanh niên. Bắc đã không đeo khẩu trang mà cầm trên tay, liên tục khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy. Chưa dừng lại, Bắc dùng chiếc khẩu trang đang cầm trên tay để lau mồm rồi treo luôn lên chai nước rửa tay sát khuẩn đặt trong thang máy.

Toàn bộ hình ảnh phản cảm này đã được camera an ninh ghi laị, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan chức năng, Bắc đã thừa nhận hành vi của mình. Công an phường Yên Hoà đang củng cố hồ sơ đề xuất phạt hành chính với mức phạt nặng nhất để răn đe. Đồng thời đưa Bắc đi xét nghiệm Covid -19.

Nam thanh niên làm việc tại cơ quan chức năng

Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 1 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa 2 triệu đồng.

