UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp đón phụ nữ mang thai từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê đợt 2 bằng máy bay. Tương tự, TP Đà Nẵng cũng đang thực hiện chủ trương này.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản gửi các sở, ngành liên quan, triển khai chủ trương đón phụ nữ mang thai tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam (đợt 2) về quê theo nguyện vọng.

Thời gian tổ chức dự kiến triển khai từ ngày 7/10 đến 10/10.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm liên hệ, tiếp nhận danh sách công dân từ Hội đồng hương để phối hợp với sở, ngành, địa phương tổ chức đón công dân về quê theo chủ trương.

Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức vận chuyển công dân từ sân bay về đến địa điểm cách ly của tỉnh, chủ động thống nhất với Cục hàng không Việt Nam, hãng hàng không Bamboo Airways…thực hiện các thủ tục liên quan.

Trước đó Hà Tĩnh đã tổ chức 1 chuyến tàu hỏa và 6 chuyến bay đưa công dân từ miền Nam về quê

Công an tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình đưa đón công dân.

BCH Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện… tham mưu, bố trí phương án và tổ chức cách ly tập trung theo quy định.

Trên cơ sở danh sách do Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM cung cấp, UBND các huyện, thị xã… tổ chức kiểm tra, rà soát, đăng ký cách ly tại nhà và tổ chức cách ly tại nhà đối với công dân có nhu cầu và đảm bảo các điều kiện phòng dịch theo quy định.

Trước đó, Hà Tĩnh tổ chức 1 chuyến tàu hỏa và 6 chuyến bay đưa khoảng 2.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê theo nguyện vọng. Trong đó, ngày 30/9, Hà Tĩnh đã tổ chức 1 chuyến bay chở 205 phụ nữ mang thai và trẻ em từ miền Nam về tới Hà Tĩnh.

Đà Nẵng đưa công dân về bằng máy bay

Ngày 7/10, ông Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, TP sẽ đón người dân đang ở TP.HCM và khu vực các tỉnh phía Nam về quê bằng máy bay.

Theo đó, các nhóm đối tượng được đón về đợt này gồm: phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng; người thân của những người đã mất vì Covid-19 về để lo tổ chức tang lễ; người đi trị bệnh có giấy xuất viện trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại đây; người từ 70 tuổi trở lên.

Dự kiến chuyến bay sẽ khởi hành sáng thứ 3 ngày 12/10 tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Đà Nẵng hỗ trợ miễn phí vé máy bay, còn người về quê trả phí xét nghiệm, phí cách ly và ăn uống (nếu có).

Đà Nẵng yêu cầu người dân muốn về lại TP phải có đơn đăng ký và xác nhận của Hội đồng hương cấp quận, huyện, nộp kèm giấy khám thai (phụ nữ mang thai từ tuần thứ 32 trở lên phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ); bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận thường trú tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc giấy xác nhận đã điều trị Covid-19 âm tính và giấy xuất viện.

Những công dân đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, F0 đã điều trị có kết quả âm tính và trẻ em khi trở về được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Còn các trường hợp chưa tiêm vắc xin thì phải trả phí cách ly và tiền ăn theo bảng giá của khách sạn.

Ông Trần Hùng Phong, Phó chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM cho biết, hiện nay hội đang thống kê danh sách những người đăng ký về quê để TP bố trí các chuyến bay.

Thiện Lương - Hồ Giáp