Hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến khiến nhiều người đi đường ở TP.HCM bị một phen hoảng sợ.

XEM CLIP:

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip hơn một phút về vụ việc trên.

Theo đó, hiện trường là trước một quán Beer Club. Có một nhóm thanh niên với chừng 10 người cầm các loại hung khi như: mã tấu, tuýp sắt… đến trước quán. Tại đây, một nhóm khoảng gần 10 người cũng cầm hung khí đáp trả.

Cuộc hỗn chiến kiểu giằng co, ít phút sau, nhóm yếu thế hơn đã tháo chạy. Màn hỗn chiến không gây thương vong nhưng làm nhiều người đi đường gặp một phen hoảng sợ.

Hai băng nhóm cầm hung khí lao vào nhau, khiến nhiều người đi đường một phen khiếp vía. Ảnh: Cắt từ clip

Diễn biến vụ việc bị quay lại và phát tán clip trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bất bình về mức độ manh động của các thanh niên và mong cơ quan công an vào cuộc xử lý.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào chiều 9/2 tại trước quán Beer Club ở đường Cao Thắng, phường 12, quận 10. Công an quận 10 xác nhận và cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, công an phường có mặt vãn hồi trật tự, thu giữ một số hung khí bị vứt lại. Hiện công an đang truy bắt những đối tượng liên quan.

Bước đầu công an xác định vụ việc có nguyên ngân do va chạm giao thông trên đường phố của các thanh niên hai nhóm nêu trên.

Linh An