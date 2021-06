Hải Dương xử phạt 2 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) tới địa phương làm việc, hành nghề không phép 40 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ký quyết định xử phạt 2 người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính là “người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” với số tiền phạt là 40 triệu đồng.

Hai người bị phạt là Wang Shoucheng (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc) đang trú tại phố Chương, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện.

Ông Wang Shoucheng được Đồn biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị cấp thị thực và được gia hạn tạm trú đến ngày 23/6/2021 để làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Kam Fung Việt Nam (thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Tuy nhiên, ngày 22/4/2021, ông Wang Shoucheng đã nghỉ việc tại Ccng ty trên và về làm việc tại Công ty TNHH Champion Product Việt Nam (huyện Thanh Miện), từ ngày 23/4.

Người này bị phạt 20 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm b, khoản 5, Đđều 17, Nghị định 167 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Ye Zhaoxin được Cục quản lý xuất, nhập cảnh gia hạn tạm trú đến ngày 18/6/2021 để làm việc tại Công ty Cổ phần thế giới đồ chơi thông minh Sun Vigor Việt Nam, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãnh, TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, đến ngày 27/4, anh này đã xin nghỉ việc tại công ty trên và đến làm việc tại Công ty TNHH Champion Product Việt Nam (huyện Thanh Miện). Ông Ye Zhaoxin cũng bị xử phạt 20 triệu đồng cùng lỗi vi phạm như ông Wang Shoucheng.

Liên quan đến ông Wang Shouchen, ông Vũ Văn Bưởng (SN 1967, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) bị phạt 1,25 triệu đồng do cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú.

