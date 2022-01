Ca nhiễm giảm nhẹ, Hải Phòng đã giảm cấp độ dịch từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3, dịch vụ ăn uống lại được hoạt động trở lại.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay (12/1), Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, địa phương đã chuyển cấp độ dịch từ vùng đỏ (cấp 4) xuống vùng cam (cấp 3).



Sự thay đổi này dựa vào tỷ lệ ca nhiễm và các tiêu chí mà CDC Hải Phòng đã công bố hôm nay. Hiện, toàn thành phố Hải Phòng chỉ còn 6 quận, huyện ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao là Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương, Kiến Thụy.

Tám quận, huyện thuộc cấp độ 3 nguy cơ cao là Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ vẫn thuộc cấp độ 1, là địa phương duy nhất vùng xanh tại TP Hải Phòng.



Số xã, phường, thị trấn của TP Hải Phòng vùng đỏ là 80, vùng cam là 85, vùng vàng là 35 và vùng xanh là 17.

Từ khi Hải Phòng chuyển thành vùng đỏ, các quán ăn, uống phải bán mang về



Theo thống kê của CDC Hải Phòng, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố đã có xu hướng giảm, Cụ thể, ngày 9/1 có 842 ca, ngày 10/1 là 600 ca, ngày 11/1 là 523 ca.



Tính từ 18h ngày 10/1 đến 18h ngày 11/1, TP Hải Phòng có 523 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn thành phố là hơn 20.000 ca, trong đó, 12.840 ca đang điều trị.

